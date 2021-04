Luego de confirmar durante la madrugada de este sábado que se sometió a un examen de antígeno que dio positivo para Covid, el presidente Alberto Fernández habló públicamente en un medio por primera vez esta mañana. Entre otros temas, dijo que "si no fuera por la vacuna la estaría pasando muy mal" y aseguró que desconoce cómo se contagió.

"No tengo la menor idea de cómo me contagié. Sé que hubo en la quinta acá, algún caso en la cocina, pero lo llamé al intendente de la Quinta y me indicó que la persona no tuvo contacto conmigo", repasó. Y afirmó: "Soy alguien que se cuida mucho".

Fernández se manifestó así en declaraciones a radio AM750, donde reapareció públicamente por primera vez desde que ayer se confirmó que transita la enfermedad.

"Me siento bien. Lo mío fue casi preventivo porque ayer fue mi cumpleaños y pude tocar la guitarra, almorzar con mi hijo y Fabiola. Pasé el día lo más bien y a la noche, cuando volví al cuarto tuve un dolor de cabeza medio raro, no era un dolor intenso pero sí molesto", indicó.

Además, aclaró que el médico le revisó "los pulmones, la saturación de oxígeno". "No tengo ningún síntoma preocupante", remarcó.

"Si no fuera por la vacuna, evidentemente la estaría pasando muy mal por lo que me dicen de cómo ataca el virus a una persona de mi edad", subrayó.

El Jefe de Estado recibió, el 21 de enero, la primera dosis de la medicación contra el coronavirus que desarrolló el instituto ruso Gamaleya y, a mediados de febrero, completó el tratamiento con la segunda aplicación.

"Lo que creo es que esto en todo caso debe servirnos para que todos entendamos el riesgo que corremos, el virus aparece del modo más inesperado", opinó.

Fuente: Clarín / Ámbito