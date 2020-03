El presidente Alberto Fernández aseguró que "perseguirá" a todo aquel que aumente los precios de alimentos e insumos de salud en medio del brote de coronavirus en la Argentina.

"El tipo que hace eso merece el peor de los castigos sociales. Especula con la salud de la gente. Voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios", señaló en diálogo con radio Metro.

La frase del mandatario se produjo luego de poner como ejemplo que las pistolas que miden la temperatura de las personas aumentó de $13.000 a $39 mil en dos días. Esto, señaló, le generó un fuerte malestar.

"Voy a usar el aparato del Estado en favor de la gente. No voy a tolerar que un número mínimo de vivos nos tomen por bobos a todos los argentinos. Lo que pasó con el alcohol en gel es otro ejemplo, los barbijos pasaron de $100 a 800 pesos. No lo voy a permitir. El mandato es cuidar a los argentinos y el riesgo no puede ser negocio para nadie", advirtió el jefe de Estado.

En este sentido, Fernández adelantó que este martes se conocerán una batería de medidas entre las que se encontrará una acción conjunta de la AFIP, el Ministerio de Trabajo y la Defensa a la Competencia para evitar "excesos" en los aumentos de precios.