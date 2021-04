En el marco de un acto de entrega de viviendas en el barrio Saladita de la ciudad bonaerense de Avellaneda, el presidente Alberto Fernández acusó al Gobierno anterior de haber dejado casas sin terminar por “odio” y respaldó al Gabinete, al afirmar: “Muchas veces leo ‘los ministros no están’ y la verdad están donde tienen que estar“.

“Cada vez que vengo a estos barrios, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminandas en el 2015 y me pregunto. ´¿Cómo es que alguien no las terminó? ¿Cómo fue que no pensé en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? No le encuentro respuesta. La única que le encuentro es el odio. Que alguien odie tanto que deje las casas vacías para que la gente no recuerde quién las hizo”, dijo el mandatario.

Y continuó: “Está claro que por algo nosotros somos peronistas y ellos conservadores, por llamarlo de alguna manera. A los peronistas nos interesa el desarrollo social y la igualdad, que todos crezcan en el mismo lugar donde nacen y que allí encuentren alegría”.

En ese sentido, Fernández hizo hincapié en que quiere “terminar con los desequilibrios y las desigualdades, combatir ese flagelo enorme que es el hambre y la pobreza y sabemos que nada de eso ocurre si el estado no está presente”. Y aclaró que es su deber “resolverle la vida a la gente”.

Con críticas a los medios, respaldó al Gabinete: “Muchas veces leo que ‘los ministros no están, que están ausentes’. Los ministros no están a veces en los canales de televisión y en los diarios, ausentes no están nunca. Están todo el día trabajando y haciendo lo que tienen que hacer”.