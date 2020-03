El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar hoy a los empresarios que despiden a trabajadores en medio de la pandemia por coronavirus, luego de las críticas que realizó ayer durante el mensaje grabado donde anunció la extensión de la cuarentena obligatoria. En esta oportunidad, sin nombrarlo de manera directa, apuntó contra el dueño de Techint, Paolo Rocca.

“Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, afirmó el Jefe de Estado.

El pasado viernes, Techint, el holding empresarial más importante del país, anunció el despido de 1.450 empleados de sus obras privadas de construcción que lleva adelante con una de las empresas del grupo, Techint Ingeniería y Construcción, en Buenos Aires, Tucumán y Neuquén, frenadas por el avance de la pandemia.

Consultado por esta situación, el Presidente señaló: “Es uno de los casos que más me conmocionó, no es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión”.

“¿Qué le puede pasar a una empresa que un mes trabaje menos? Que gane un poco menos. Has ganado tanta plata, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá. y hacelo con los que hicieron grande tu empresa, porque tu empresa es grande por el trabajo de esa gente”, agregó Alberto Fernández en una entrevista con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, en radio Con Vos.

