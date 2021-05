La primera parada de la gira por Europa cumplió con las expectativas del Alberto Fernández. El Presidente se llevó un fuerte respaldo del primer ministro de Portugal Antonio Costa en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El premier hizo pública su mirada sobre el tema durante una conferencia de prensa conjunta que compartieron ambos líderes luego de un encuentro privado realizado en la tarde de Lisboa. “Le he transmitido todo el apoyo de Portugal en este tema e intentaremos sensibilizar al FMI para que al menos durante esta crisis se puedan suspender los sobrecargos”, puntualizó.

La posición de Costa no es novedosa. Fernández ya había estado en Portugal como candidato del Frente de Todos a la Presidencia. Suele utilizar a ese país europeo como referencia porque atravesó una situación similar a la que ahora enfrenta la Argentina con respecto a los intereses de un préstamo del FMI.

“Yo me he enfrentado con el mismo problema que tiene la Argentina. Teníamos préstamo que era superior a la cuota de Portugal en el Fondo. Pagábamos un sobrecargo muy significativo y felizmente hemos logrado convencer al FMI de liberarnos de ése sobrecargo. Hoy estamos en una situación muy particular y creemos que es un momento para suspender ese sobrecargo para poder ayudar a los países que están combatiendo el COVID-19″, desarrolló Costa.

El presidente argentino explicó cuál es la posición de su gobierno sobre la cuestión: “Queremos alcanzar un acuerdo con el Fondo, pero pedimos que no nos condicione el futuro, que no condicione el desarrollo de un país que necesita terminar con la desigualdad”.

“Nosotros buscamos un acuerdo se pueda sostener en el tiempo y que no postergue más a los argentinos. Los argentinos ya han sido postergados por el enorme crédito que le ha dado el FMI. Cuando yo era candidato, advertí que iba a ser impagable y por lo tanto quiero un acuerdo que no postergue a los argentinos. Le pido al Fondo comprensión sobre la naturaleza de ese acuerdo que fue nocivo para la argentina y comprensión por el tiempo que vive el mundo por la pandemia. Ojalá podamos llegar a ese cuerdo rápido”, completó.

Luego de almorzar en Lisboa, la comitiva argentina partirá rumbo a Madrid, segunda escala de la gira oficial que partió el sábado desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El encuentro de Fernández con Costa sirvió además para poner en marcha acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea para luchar en conjunto contra el cambio climático. El acuerdo macro entre los dos grandes bloques anunciado en 2019 deberá seguir trabajándose, admitieron ambos dirigentes.

También hubo tiempo para hablar sobre vacunas. Costa expresó su malestar por la reciente declaración pública de la alemana Angela Merkel en contra de la liberación de patentes. Fernández contó su malestar por las demoras de AstraZeneca de cumplir los compromisos firmados con la Argentina. Reveló que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le aseguró que antes de fin de mayo llegarán las primeras dosis que se fabricaron con principios activos producidos en una planta bonaerense.