El presidente Alberto Fernández calificó como "un claro caso de dádivas" el viaje que magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaron en octubre a Lago Escondido.

"La realidad es que lo que vimos da asco, no hay otra forma de explicarlo. Da asco ver a jueces, fiscales, funcionarios, metidos en esa trama, es algo que asquea. Y si bien es cierto que todos presumíamos que eso pasaba, nunca lo habíamos visto al descubierto", sostuvo Fernández sobre el caso, que ya fue denunciado ante la Justicia.

En una entrevista con el diario Perfil, el Presidente afirmó que la denuncia "no tiene que ver con los chats, tiene que ver con el viaje, porque el viaje supone la presunta comisión de un delito que se llama dádivas y un segundo delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y eso es lo que pedí que se investigue. No es que denuncié los chats", aclaró el mandatario.

Y explicó: "El episodio no me preocupa por ninguna de las personas que participaron, ni por el diario Clarín. Me preocupa porque soy un demócrata, en mi sangre peronista también corre un poquito de la sangre de Raúl Alfonsín. Y si nosotros respetamos el Estado de derecho, no podemos mirar sin reaccionar lo que acabamos de ver, porque la democracia se construye con los tres poderes. Necesitamos jueces probos, funcionarios honestos y empresarios que no corrompan. Y lo que vimos fue jueces que no son probos, funcionarios que no son honestos y empresarios que corrompen", manifestó.

También explicó que el motivo que lo decidió a denunciarlo en cadena nacional fue "ver el lunes a la mañana que ningún medio hablaba del tema".

"No es que no hablaban de los chats, no hablaban del viaje", dijo sobre los diarios de papel y la mayoría de los portales, y analizó: "Entonces, de lo que me di cuenta es de que había una suerte de pacto de la omertá, de no hablar. Dije: '¿Y cómo rompo esto?' Y la única forma de romperlo era hacer una cadena nacional, por eso la hice".

Consultado sobre si Julián Ercolini, uno de los jueces sospechado de recibir dádivas en el viaje a Lago Escondido, no había intervenido en una causa por el mismo delito, el mandatario respondió afirmativamente. Y sobre el magistrado fue taxativo: "Este Ercolini no hace justicia, hace otra cosa. No es justicia lo que hace".

Para Fernández, ese magistrado "ha dicho cosas increíbles como juez" y citó otro ejemplo: "Cuando dispuso la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa argumentando que podían vender sus bienes, lo llamé y le dije: 'No sé dónde estudiaste Derecho' porque para preservar los bienes de una persona existe la inhibición general de bienes, el embargo, no hace falta detenerlos".

"Detener a una persona para que no venda sus bienes y mantenerla durante más de un año en esa condición es jurídicamente vergonzoso. Es un abuso judicial como nunca vi", planteó en esa línea.

Además el Presidente negó que la denuncia judicial por el viaje a Lago Escondido estuviera direccionada: "La verdad es que durante nuestro Gobierno no hemos tenido ninguna relación con Clarín, esa es la realidad. No hemos tenido ninguna relación cercana ni mucho menos, y la realidad es que no hicimos esa denuncia tratando de perseguir a Clarín".

También negó que los chats se hayan conocido por un hackeo de los servicios de inteligencia. "Yo garantizo que lo que pasó no es el resultado del hackeo de una institución del Estado nacional", aseguró.

Consultado sobre los tribunales de Comodoro Py, fue muy crítico. "Excepción es (Daniel) Rafecas. Excepción es María Servini. Excepción es (Sebastián) Casanello. Esos son los buenos jueces que tiene la Justicia Federal", diferenció.

Se refirió entonces a la reforma judicial propuesta por el oficialismo que no logra aprobarse en el Congreso. "Los que se benefician con esos jueces son la gente de Cambiemos, no los quieren tocar. Esta Justicia le sirve a Cambiemos", aseveró.

También consideró que Rafecas "es el mejor hombre que tenemos para que sea el procurador en una República y en una Justicia independiente", y se quejó porque nunca le dieron desde la oposición "una definición clara de qué era lo que impedía que Rafecas fuera procurador".

"La Corte también es servil a la oposición, absolutamente servil a la oposición", añadió sobre el máximo tribunal.