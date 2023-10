El plenario del Consejo de la Magistratura volverá a reunirse mañana miércoles y se espera que el conflicto por la designación de la camarista Ana María Figueroa, desplazada por la Corte Suprema de Justicia pero habilitada por el Senado en su sesión de la semana pasada, forme parte del intercambio entre los consejeros del oficialismo y la oposición.



Si bien el tema de la camarista no figura en el temario, se prevé que sea analizado mientras se espera que el Poder Ejecutivo publique en el Boletín Oficial el nombramiento por cinco años más de la jueza Figueroa en la Cámara Federal de Casación penal.

Alberto Fernández firmó el decreto para que Ana María Figueroa siga siendo jueza por cinco años más. Según pudo saber Infobae, el Presidente rubricó este martes la decisión luego de que el Senado, la semana pasada, votara por la continuidad de la magistrada que ocupaba una silla en la Cámara de Casación.



La pulseada en el Consejo estará en si corresponde o no convocar al concurso para cubrir el cargo de Figueroa con una oposición empujando el reemplazo y un oficialismo resistiéndolo, en ambos casos con argumentos.



El tono del debate lo fijó de algún modo la consejera abogada y exfuncionaria macrista Jimena de la Torre, cuando a principios del mes pasado, invocando un pedido del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, le solicitó a la Comisión de Selección que convocará de manera "urgente" al concurso por la vacante de Figueroa.



El pedido del Colegio, que de la Torre trasladó a la comisión, llegó un día después de que la Corte apartara a Figueroa, en una decisión que la misma camarista consideró "arbitraria" y cargada de "connotación de género".



El 6 de septiembre la Corte Suprema decidió por unanimidad cesar en sus funciones a la jueza en atención a que había cumplido los 75 años y no había conseguido un nuevo acuerdo del Senado para ejercer como magistrada cinco años más.



Pero, en su sesión de la semana pasada, el Senado finalmente logró la mayoría necesaria y, en una ajustada votación, habilitó a la jueza Figueroa para seguir en la Cámara Federal de Casación Penal.



Ese trámite es el que se espera será objetado en el fuero Contencioso Administrativo y luego, por la vía de la apelación, terminará en la Corte Suprema.



En el alto tribunal sostienen que el tema Figueroa es un "asunto concluido" tras la decisión de desvincularla del 6 de septiembre y que no parecen haber nuevos elementos que cambien aquella decisión.



En tanto, el Poder Ejecutivo analiza el texto del decreto que publicará en el Boletín Oficial, aunque "sin apuro", según señaló una fuente de la Casa Rosada.



En donde más aguardan el decreto es en la misma Cámara Federal de Casación para resolver cómo encarar el nuevo escenario que se abre, en el marco del cual podría debatir el tema en un plenario esta semana o la próxima.



Una vez que el decreto se publique, el actual presidente del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky definirá los pasos a seguir, explicaron a Télam fuentes judiciales



Una de las posibilidades es analizar la situación en un plenario de todos los integrantes de Casación la semana próxima, pero tampoco se descartaba ir en consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.