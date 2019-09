Respaldo. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, respaldó ayer la postulación de Mayra Mendoza a la intendencia de Quilmes.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró ayer como "un disparate" una Conadep de periodistas. Pero advirtió que "lo que tal vez sí tenga sentido es que nosotros repasemos lo que pasó en los últimos años".

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) era una comisión asesora creada por el fallecido expresidente Raúl Alfonsín en 1983, que tenía como objetivo investigar las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar.

"Es un disparate, me parece un disparate. No tiene sentido. Lo que tal vez sí tenga sentido es que nosotros repasemos lo que nos pasó en los últimos años en el periodismo argentino", expresó Fernández en declaraciones a radio Continental.

En ese sentido, sostuvo: "Pero solamente para reflexionar, no por otra cosa, ni para juzgar, ni para condenar, ni para absolver a nadie porque no somos quienes. Simplemente para reflexionar, porque me parece que el periodismo finalmente también reflejó un tiempo de mucha locura, donde muchas veces nos enfrentamos, y el periodismo muchas veces, no siempre, porque no me gusta generalizar, terminó parado de un lado o de otro".

Fernández respondió así a una consulta sobre una Conadep de periodistas, cuya creación fue apoyada días atrás por la candidata a vicejefa de Gobierno porteño del Frente de Todos, Gisela Marziotta, quien luego se retractó.

"Lo mejor es que el periodismo haga el esfuerzo de estar siempre en el medio, ecuánime, mirando, opinando", dijo Alberto Fernández, que ayer por la tarde estuvo en la provincia de Salta.

Desde esa provincia, Fernández afirmó que "lo único que hizo" el presidente Mauricio Macri fue "sumergir a cinco millones de argentinos en la pobreza", al hablar en un acto en el polideportivo estadio Delmi de la ciudad de Salta. Además, dijo que si le toca gobernar "no se va a quejar de la herencia", pero advirtió que recibirá "tierra arrasada" por parte del actual gobierno.

En principio estaba previsto que su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner, fuera ayer a Salta para presentar su libro. Pero debió viajar a Cuba a ver a su hija, con problemas de salud.