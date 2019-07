El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, desembarcó este lunes en Mar del Plata, desde donde comenzará formalmente su campaña electoral en la provincia de Buenos Aires y se mostrará junto con Axel Kicillof, quien competirá por la Gobernación.

Durante una conferencia de prensa brindada en el Hotel Hermitage, el ex jefe de Gabinete se mostró crítico con el Gobierno, particularmente con la política económica.

“Cuando asumió, Macri apagó la perilla de la economía.Cuando lleguemos vamos a encender la perilla de la economía nuevamente”, sostuvo Fernández, quien estuvo secundado por Facundo Moyano y por Fernanda Raverta, candidata kirchnerista a intendenta de Mar del Plata.

El precandidato presidencial recordó que durante el kirchnerismo “la economía creció al 8% anual”, y lamentó que "este gobierno no conoce otro camino”. “Sigue creyendo en la teoría del derrame. Cuando los ricos se enriquecen se llevan el dinero al exterior, abren cuentas en Bahamas y empresas offshore, y si quieren un ejemplo miren al ministro de Economía argentino (por Nicolás Dujovne)”, advirtió.

Tras reiterar que no tiene previsto declarar el default, Fernández admitió que llevará “un tiempo” mejorar la situación económica: “Lo que no podemos es seguir combatiendo la inflación restringiendo el consumo y sacándole plata del bolsillo a la gente. Llevan cuatro años haciendo eso y la inflación sigue. La causa debe ser otra”, expresó.

En ese sentido, aseguró que hará "todo lo necesario" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió: "No lo vamos a hacer a costa de la gente, no vamos a seguir haciendo ajustes". "Yo no voy a castigar a ningún trabajador ni a ningún jubilado" , exclamó.

Por otro lado, Fernández responsabilizó al "gurú" de Cambiemos, Jaime Durán Barba, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de llevar adelante "un proceso sistemático de manipulación social" para hacerle creer a los argentinos "que tienen que resignarse con el presente".

Consultado por el estado de la seguridad, señaló que "es un tema muy grave" y cargó contra la ministra Patricia Bullrich.

"Es muy fácil resolverlo, como dice Bullrich, con un protocolo para que los Chocobar puedan pegar tiros por la espalda", lanzó. "Un día, te aparecen en San Miguel del Monte 5 o 6 chicos muertos (sic), perseguidos por la policía. Si los argentinos creen en esa seguridad, sigan votando esto. Si creen que es algo más serio, dejen de votarlos", concluyó.

Alberto Fernández dedicará su lunes a varios eventos en Mar del Plata: además de esta conferencia de prensa, hará una visita al parque industrial local, luego irá al Torreón del Monje para una reunión con las cámaras turísticas. Y cerrará la jornada con un acto para la militancia y los candidatos locales, junto a Axel Kicillof, Facundo Moyano y Fernanda Raverta en el Club Talleres.

En tanto, este martes 9 de julio irá a Necochea junto a Sergio Massa, postulante a diputado nacional del Frente de Todos. Allí, ambos estarán con el intendente local Facundo López, quien reviste en las filas del Frente Renovador.