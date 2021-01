Luego de que este miércoles el canciller de Chile, Andrés Allamand, asegurara que, en el marco de la visita de Estado de Alberto Fernández a ese país, el mandatario argentino y Sebastián Piñera trabajan en una salida política para la crisis política, económica y social en Venezuela, el ex jefe de Gabinete aseguró: “No sé qué fue lo que dijo el canciller, y no me gustaría que se malinterprete lo que dijo, no abordamos ese tema con Piñera, no tocamos ese tema”.

“Tampoco quisiera desmentir porque no sé qué ha dicho el canciller, a quien le guardo mucho respeto. Ese tema no lo toqué con Piñera”, resaltó en una conferencia de prensa en Santiago de Chile.

Este miércoles, Allamand había asegurado que “de aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común”.

En esa línea, precisó que “esa estrategia común tiene como uno de los elementos fundamentales la necesidad de que exista una salida política”. En tanto, el canciller Allamand destacó que “para que exista una salida política tiene que haber también un diálogo político entre las partes del conflicto, con –por supuesto– asistencia y observación de la comunidad internacional. Y que a partir de ese diálogo y conversación, puedan ir surgiendo los caminos de solución para la difícil situación venezolana”.

“Argentina y Chile, cada uno desde su posición, hemos estado conversando activamente sobre esto”, resaltó el funcionario chileno, que antes había dicho: “Si bien es cierto que en los meses anteriores hubo alguna suerte de ruido, por así decirlo, entre las relaciones de ambos presidentes, desde hace ya varias semanas, yo diría meses, los presidentes Fernández y Piñera lograron insertar una relación de mucha confianza como la que se vio en la visita de ayer”.

Por otro lado, Fernández habló de la campaña de vacunación contra el coronavirus y, tras ser consultado sobre por qué Argentina le dio prioridad a la vacuna rusa, el Presidente respondió que “Argentina no apostó por la vacuna rusa, lo que ocurrió fue que es la que estuvo disponible primero para Argentina. Tenemos contratos con AztraZeneca. Estamos en COVAX. Argentina puso fichas en todos los lugares donde se pusieran vacunas. También insistiendo para que las vacunas de Astrazeneca y trabajando para una entrega de SINOPHARM”.

“Hasta acá estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo. Está volando un avión ahora (para trasladar más dosis), en el desorden que existe hoy en el mundo”, concluyó.

Más temprano este miércoles, Fernández se reunió con el ex mandatario chileno Ricardo Lagos en el marco de su visita oficial al país trasandino. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo en Santiago de Chile.

Alberto Fernández convocó a que Latinoamérica se constituya en “un continente unido para poder enfrentar el desafío que se viene” y superar los impactos del coronavirus, en una conferencia magistral en la sede de la CEPAL (Foto: NA)

Tras la reunión, el jefe de Estado se dirigió a la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde brindó una conferencia magistral, y a continuación tuvo una reunión privada con la secretaria general del organismo regional, la mexicana Alicia Bárcena.

En la última actividad prevista de la visita de Estado, el mandatario participará de un encuentro por videoconferencia con empresarios e inversionistas convocados por el Comité Empresarial Binacional.

En tanto, ayer el Presidente y Piñera firmaron el proyecto del cable submarino transpacífico “Puerta Digital Asia Sudamérica”, para “impulsar la conectividad regional” con ARSAT. En su primera visita de Estado al país vecino, Fernández rubricó este acuerdo en el marco de una agenda de integración en telecomunicaciones entre ambos países.

Según detalló la Jefatura de Gabinete en un comunicado, “la participación argentina en esta iniciativa posee un carácter estratégico e integrador para la región, ya que será el primer cable submarino de Internet que conecta Sudamérica con el Asia- Pacífico”.

En ese marco, indicó que el proyecto “se llevará a cabo a través de la empresa nacional de telecomunicaciones ARSAT y se considera muy beneficiosa para nuestro país, teniendo en cuenta tanto aspectos políticos, como técnicos y estratégicos”.

El cable submarino Transpacífico tendrá “su amarre en Valparaíso, lo cual implica una conexión sencilla con la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), acelerando así la integración digital de Argentina y Chile, mediante el transporte del tráfico de Internet a través de la empresa ARSAT”.

“Este transporte, desde y hacia Brasil, considerado el principal mercado, y también a Uruguay, Paraguay y Bolivia hacia Oceanía/Asia, con independencia de tener que pasar por EEUU y Europa, posicionaría regionalmente a ARSAT, tanto en el mercado de fibra óptica como en servicios satelitales”, agregó.

A la vez, “la mayor conectividad que se lograría por tener una salida directa al océano Pacífico, sumada a las salidas naturales por el Atlántico a través de la localidad de Las Toninas, podría transformar a nuestro país en un actor digital del hemisferio sur”.

“Argentina mejoraría además la conectividad de los pasos fronterizos y en ese sentido se avanza en una mesa de trabajo interdisciplinaria entre ambas naciones, integrada por organismos con competencia en control fronterizo, para determinar qué pasos priorizar en el tendido de fibra óptica”, resaltó.

Por último, el Ejecutivo nacional destacó que la Argentina “se compromete a participar en el proyecto, a través de un aporte de capital cuyo monto y modalidad será determinado de común acuerdo entre Desarrollo País, la entidad pública chilena a cargo de la estructuración del mismo, y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT)”.