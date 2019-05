Tras la presentación de su libro y la sorpresiva participación en la cumbre del PJ, en el peronismo coincidían en que la confirmación de la candidatura a presidente de Cristina Kirchner estaría próxima. Sin embargo Alberto Fernández, su exjefe de Gabinete y uno de sus hombres más cercanos en la actualidad, planteó que la exmandataria tiene "dudas" sobre su eventual postulación.

"Su situación personal la hace dudar, no las causas judiciales", dijo el exjefe de Gabinete, actual "armador" del kirchnerismo, que mencionó especialmente entre esos factores la situación de Florencia Kirchner. "Fue cuatro años primera dama, ocho presidenta y cuatro perseguida", criticó el exfuncionario K.

"Cuando voy y le digo que todo indica que tiene que ser ella la candidata, esas razones la hacen dudar. Es un ser humano. Quien conoce las causas judiciales sabe que no son un problema para ella. Florencia Kirchner es el rehén que usan el presidente Mauricio Macri y la Justicia para condicionar a Cristina", consideró.

Sobre la sorpresiva aparición de la exmandataria en la cumbre del PJ -después de 15 años y de hacerles fuertes críticas al partido- dijo que Cristina "privilegia la unidad de todos". "No quiere ser un obstáculo, aunque la lógica indica que es la mejor candidata porque es la que más votos acumula y la que más adhesión genera. No para de crecer en las encuestas", aseguró.

"¿Por qué me llamó Cristina? ¿Porque estaba esperando que yo le diga todo que sí? No, no me llamó por eso. Hubo un quiebre en Cristina y dijo 'por este camino no estoy avanzando", explicó, en una entrevista al canal Net TV.

Dijo que la expresidenta "cambió" y que las prácticas "por las cuales el rey resolvía diez minutos antes quién entraba y quién salía de una lista se acabaron". "Eso llevó a la derrota, eso no es una buena práctica para la construcción democrática", opinó.

En relación a los múltiples casos de irregularidades durante las administraciones, K, afirmó: "Yo no digo que no hubo corrupción". "En el 2017 hizo una larga declaración sobre lo que le significó a ella el episodio de José López. Es el hecho más emblemático de corrupción", indicó.

En relación a los cambios que habría en un nuevo gobierno de Cristina, indicó: "Me encantaría que si la gente nos da revancha, no hagamos ninguna de las cosas mal que hicimos. Todos sabemos que no se puede decir que la inflación no existe". "Quisiera que tengamos una justicia donde nadie más se meta, ni Macri, ni Cristina, ni nadie que gobierne. Quisiera una Argentina integrada al mundo con otra lógica distinta a la de Macri", dijo.