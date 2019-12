En Puerto Madero. El presidente electo Alberto Fernández posó con los 34 funcionarios que presentó ayer en el barrio de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A días de asumir la presidencia argentina, Alberto Fernández anunció ayer uno por uno a los funcionarios que ocuparán los 20 ministerios de la nueva gestión.



En una conferencia de prensa que ofreció en sus oficinas del barrio porteño de Puerto Madero, Fernández comenzó confirmando que el jefe de Gabinete será Santiago Cafiero. Luego enumeró las dos decenas de ministros. Entre ellos, el cargo que mayor expectativa generaba era el del Ministerio de Economía, que quedará a cargo de Martín Guzmán. Al referirse a ese sector clave, dijo que Matías Kulfas será Ministro de Desarrollo Productivo.



En una reunión en la que no estuvo presente la futura vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario electo anunció cuatro reparticiones que ahora recuperarán el rango de ministerio cuando reemplace a Mauricio Macri este 10 de diciembre.



"Tenemos a un debutante que es Matías Lammens. Confío mucho en él. Hemos elevado a rango de ministerio a Turismo y Deportes" que quedará a cargo del actual presidente del club San Lorenzo, agregó Fernández.



"Vamos a elevar a ministerio el Ambiente", dijo Alberto. "Y será Juan Cabandié el ministro. Se va a ocupar de preservar el medioambiente en la Argentina. Un tema permanentemente asediado. No va a necesitar disfrazarse de árbol", como lo hizo el secretario macrista Sergio Bergman. Además, Ciencia y Tecnología volverá a ser ministerio y quedará a cargo de Roberto Salvarezza. También Cultura recupera el rango de ministerio, que quedará a cargo de Tristán Bauer.



"Vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y en ese lugar quedará María Eugenia Bielsa", dijo Fernández, en la conferencia que empezó con media hora de retraso. Asimismo, celebró las designaciones en los ministerios de Transporte, que encabezará Mario Meoni, y de la Mujer, Género y Diversidad, cuya líder será Elizabeth Gómez Alcorta.



Fernández, que ayer enumeró a unos 34 funcionarios de diversos rangos, dijo en la conferencia que "en los primeros días después de asumir" habría anuncios en materia de sueldos para "los jubilados, los salarios más bajos y los empleados públicos".



"Nos dejan una situación económica penosa", dijo después de haber confirmado que Claudio Moroni será el nuevo ministro de Trabajo. Los otros ministros son: Felipe Solá (Relaciones Exteriores), Eduardo Wado De Pedro (Interior), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud), Agustín Rossi (Defensa), Marcela Losardo (Justicia), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Nicolás Trotta (Educación), Luis Basterra (Agricultura) y Sabina Fréderic (Seguridad).



Durante la conferencia de prensa, Fernández expresó que "con el Fondo Monetario ya estamos trabajando desde hace semanas", sostuvo que ese trabajo "debe realizarse silenciosamente" y manifestó que está "satisfecho del proceso de negociación (por la deuda) que hemos abierto" con el FMI.



Por otro lado, el mandatario electo dijo ante los periodistas en Puerto Madero que "no necesitamos congelar precios ni irresponsables que aumenten por las dudas". Con esas palabras, el presidente electo, Alberto Fernández, se refirió ayer, en la conferencia de prensa posterior a la presentación del gabinete que lo acompañará desde el 10 de diciembre, al fenómeno por el que algunas empresas comenzaron a hacer un "colchón" ante la posibilidad de un acuerdo de precios y salarios, que no permita nuevos aumentos a partir del cambio de gobierno.

"Cuesta ver alguna base sólida"

"Vamos a enfrentar un enorme desafío. Un país con casi 41 puntos de pobreza. Cuesta ver alguna base sólida en el país", dijo ayer Alberto Fernández, durante la presentación de su Gabinete. La referencia a la "base sólida" hace alusión al discurso del jueves de Mauricio Macri, quien en cadena nacional dijo que el país tiene ahora una mejor infraestructura para poder crecer.



Si bien el presidente electo dijo que prefería no opinar mucho sobre lo dicho por Macri, agregó: "El país inexplicablemente empezó a tomar deuda y evidentemente no la iba a poder pagar... y eso desató un proceso inflacionario como producto de la inoperancia del Gobierno para gestionar... Está claro que tenemos miradas muy distintas del país".



Al presentar a Luana Volnovich como futura directora del PAMI, Fernández anticipó que será prioritario la gratuidad de medicamentos. "Hemos visto cómo nuestros abuelos en los últimos años sólo perdieron beneficios. Con Luana vamos a poner en marcha tan pronto lleguemos el plan de remedios para todos los abuelos y evitar esa idea de que tienen que dedicar parte de sus ingresos a pagar los medicamentos que necesitan", dijo Fernández.



Aseguró que convocó a los integrantes de su equipo de gobierno a ser parte de "la epopeya de hacer otro país", en el cual "los únicos privilegiados" sean los ciudadanos que "cayeron en la pobreza" en los últimos años, al presentar a los funcionarios que integrarán su Gabinete a partir del 10 de diciembre.



"Los convoqué para ser parte de la epopeya de hacer un país distinto en un momento en el que se necesitan grandes cambios. Con esa vocación les pido que entren al espacio público. Tenemos que ser protagonistas de un momento único de cambio", señaló Alberto Fernández.



Dijo que conocía "la hombría" de los miembros de su equipo, algo que generó un leve gesto de reprobación entre las mujeres. "Bueno, quise decir que conozco la actitud moral y la capacidad técnica que tienen todos ellos", se corrigió.