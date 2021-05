El presidente Alberto Fernández reafirmó este jueves, día en que comenzó el paro de entidades agropecurias por la medida que prohíbe la exportación de carnes por 30 días, que la "mayor preocupación" del Gobierno nacional es que "los argentinos coman carne a precios razonables".



Así lo expresó durante una charla que mantuvo por radio con el expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, a quien saludó por su cumpleaños número 86.



"Tengo en vos un ejemplo permanente. Ayer cuando hablaba con Matías Kulfas, nuestro ministro de la Producción, sobre el tema de la carne, yo le decía que me parece espléndido que los exportadores vendan carne pero que mi mayor preocupación es que los argentinos coman carne", dijo el Presidente a través de Radio 10.



En este sentido, recordó a la audiencia que "Pepe le garantizó a los uruguayos carnes a precios razonables y facilitó que se exporte, pero básicamente garantizó los cortes para que a los uruguayos no les falte la carne".



"Nuestra mayor preocupación es esa, que los argentinos coman carne a precios razonables, y como decís vos, la primera obligación que tiene este Gobierno es con el pueblo, con la gente, vos lo sabes bien", le dijo Fernández a Mujica, y remarcó: "Tengo en vos un ejemplo permanente".



El Gobierno nacional oficializó hoy la suspensión de las exportaciones de carne por los próximos 30 días, a través de la publicación de la medida en el Boletín Oficial.



La decisión fue rechazada por la las entidades que integran la Mesa de Enlace que, dispuso el cese de comercialización desde hoy y hasta el 28 de mayo.



"Así que Pepe querido, Feliz cumpleaños, los argentinos te queremos mucho y todos saben cuanto te quiero, cuanto te respeto y cuanto te valoro", añadió el jefe de Estado argentino en su charla telefónica con el exmandatario.



A su turno, Mujica le respondió que "en el Río de la Plata la carne históricamente es un hecho político determinante. El problema de la carne en nuestro pueblo es terrible".



Fernández recordó luego que "allá, en el 2006 me toco destrabar un tema con la carne cuando era jefe de gabinete, y lo hice con la lógica de Pepe" e insistió en la importancia de "garantizar los cortes a los argentinos, después el resto de la vaca, véndanlos".



Por otra parte, Fernández le contó a Mujica que "China demanda mucha carne entonces, se abrió un mercado importante pero no es posible que los argentinos terminemos pagando por la carne un precio sideral, y ese es el problema que tenemos que resolver" porque "el asado es de todos", según definió.



Sobre el final de la charla, el Presidente dijo que hablar con Mujica "es siempre un momento donde uno se nutre" y lo calificó como "un maestro".



Fuente: Télam