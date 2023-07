El presidente Alberto Fernández dijo hoy que la situación política en Venezuela "la tienen que resolver los venezolanos" y sostuvo que Argentina apuesta al diálogo y no a la injerencia sobre otros países, al hablar durante la cumbre del Mercosur que se desarrolló en Puerto Iguazú.



Durante el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque regional a Brasil, Fernández hizo uso de la palabra para responder a los discursos que previamente habían pronunciado el paraguayo Mario Abdo y el uruguayo Luis Lacalle Pou, quienes -en distinto tono- habían manifestado preocupación por la situación en Caracas, en especial luego de que se conociera la inhabilitación de la opositora María Corina Machado.



"Nosotros no hemos sido ajenos al tema. Desde que asumí, Argentina dejó el grupo de Lima por entender que promovía una política de injerencia que no iba a resolver los problemas" de Venezuela, dijo Fernández en su disertación.



A continuación, y luego de criticar las sanciones económicas que sufre el pueblo de ese país, el mandatario argentino recordó que su decisión fue formar parte "del grupo de contacto, para que Venezuela dialogue" y que apoyó las resoluciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos.



"Retomamos el diálogo a través de una conversación con (el presidente francés, Emmanuel) Macron y (con el mandatario colombiano, Gustavo) Petro y allí volvimos a sentar a las partes. Después hubo una reunión ampliada", recordó.



Respecto de lo sucedido con Machado, el mandatario argentino dijo que el tema fue "planteado en la mesa de diálogo, que es donde debe plantearse".



"El problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, a través del diálogo entre ellos, no los países metiéndonos en cuestiones internos", destacó.



Además dijo que sería "muy auspicioso que se sumen todos los que desaparecieron de la mesa del diálogo".



El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, por su parte, dijo que no tenía conocimiento profundo del caso Machado, pero también se mostró a favor del diálogo.



Más temprano, Abdo había dicho que seguía "con preocupación los eventos de Venezuela".



"Siempre busqué darle voz al sufrido pueblo venezolano. La coherencia no se puede dejar de lado al último minuto. Cuando asoma un camino de salida, con la realización de elecciones, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado", dijo el paraguayo.



A su turno, Luis Lacalle Pou señaló: "Le haríamos un flaco favor a la democracia venezolana, si no alzamos la voz. El Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda ir hacia una democracia plena, que claramente no la tiene".