"Estoy espléndido, no me estresa la campaña", dijo Alberto Fernández sobre su estado de salud, en medio de su internación en el Sanatorio Otamendi. El precandidato presidencial K explicó que le detectaron "una fuerte inflamación en la pleura" que le provocó un fuerte dolor y aclaró que los resultados de los estudios que le realizaron "fueron normales".

Fernández se encuentra internado desde el lunes pasado en la clínica porteña, donde se presentó por sus propios medios "con un cuadro de tos seca y dolor torácico, sin otros síntomas asociados", de acuerdo al parte médico oficial. El informe indica que se decidió que permaneciera en el centro de salud para hacerle diversos estudios, que determinaron que presentaba una inflamación pleural.

"El lunes tuve un día muy agitado, con mucha tos, y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura", explicó el dirigente. "No tuve ningún embolia pulmonar, siempre estuve en un cuarto normal y no tuve fiebre", indicó.

"Estoy espléndido, para alegría de algunos y desgracias de otros", ironizó Fernández, que aseguró que nunca trató de "tapar" el tema. "He sido muy transparente desde el primer día sobre mi salud", indicó el dirigente en una entrevista con Nelson Castro en Radio Continental.

Negó que haya tenido una embolia porque dijo que, en ese caso, nunca hubiera podido hablar con los medios. "A todos les contesté verbalmente para que pudieran escucharme y entender que no estaba ocultando nada", indicó. Dijo que no tiene más dolor y que espera que le den el alta.

Además dijo que la campaña no lo "estresa". "Viví toda la vida haciendo esto, el descuido es no haberle prestado atención a la tos. Me dejé estar por la adrenalina de seguir adelante", reconoció.

Recordó que tuvo un coágulo en un pulmón hace once años y que "justo un mes antes de dejar la gestión", tras su renuncia como jefe de Gabinete en 2008 tras el conflicto con los productores del campo por las retenciones agropecuarias.

El parte médico sobre la salud de Fernández

El Sanatorio Otamendi difundió un parte médico donde explicó que el lunes Fernández "ingresó con tos seca y dolor torácico, sin otros síntomas asociados". El centro de salud indicó que después de hacerle varios estudios le detectaron una inflamación pleural "que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria". Explicaron que se le hizo un ecocardiograma que dio "normal" y que el precandidato presidencial K "deambula por la habitación, acompañado por su familia".