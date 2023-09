El presidente Alberto Fernández partió hoy de Cuba rumbo a Nueva York, donde brindará el martes próximo su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El avión en el que viajaba el mandatario salió del aeropuerto José Martí a las 17.15 hora local (18.15 de Argentina) y lo acompañaban en la comitiva el canciller Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello.



Fernández llegó a la isla el jueves por la noche y ayer participó de la cumbre del G77+China, donde instó a "cambiar el sistema financiero que sigue operando con las mismas lógicas".



Ayer, en un discurso que duró unos 19 minutos en la primera sesión de la reunión que concluyó hoy en el Palacio de Convenciones de la capital cubana, el mandatario afirmó que "la globalización poco a poco fue fracasando y si hoy uno mira el presente se da cuenta que estamos viviendo un cambio de época".



En su participación en el foro, que en su conjunto representa al 80% de la población mundial y que es considerada la mayor organización intergubernamental dentro de la ONU, el jefe de Estado argentino remarcó además que "en el Sur Global está aquello que el mundo central está necesitando" y enumeró los alimentos, energía, litio, "y la oportunidad de exigir igualdad".



Durante el mediodía de hoy, el mandatario se reunió en el Palacio de la Revolución con su par de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien subrayó las coincidencias en foros multilaterales y destacó la necesidad de "incrementar el comercio bilateral" en el sector alimenticio, tecnológico y de servicios profesionales agropecuarios.



Durante el encuentro, Fernández valoró los 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y agradeció a Díaz-Canel el apoyo de Cuba a los legítimos derechos argentinos, en particular en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.



"Cuba es un socio comercial relevante en el Caribe y debemos incrementar el comercio bilateral en el sector alimenticio, tecnológico y de servicios profesionales para el sector agropecuario", indicó el jefe de Estado argentino en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.



En Nueva York, se espera que el jefe de Estado mantenga el lunes una reunión -posiblemente un desayuno- organizado por el Council of The Americas, con titulares de empresas estadounidenses con intereses en la Argentina.



En tanto, ya se encuentran confirmadas las participaciones de Alberto Fernández en las reuniones que organiza Naciones Unidas.



La primera es el Foro sobre Desarrollo Sostenible que se desarrollará el lunes 18 por la tarde, donde el mandatario fue convocado a participar de la mesa de debate sobre "la aplicación de la ciencia, la tecnología, la Innovación y los datos para una acción transformadora".



La charla se desarrollará entre las 15 y las 16.30 (hora local, una hora más en la Argentina) y se realiza por la convocatoria del secretario General de la ONU para debatir sobre los esfuerzos de los países para alcanzar las metas de la agenda 2030.



El martes será el día "fuerte" de la agenda presidencial con su intervención ante la asamblea de la ONU: por la mañana se escucharán los discursos de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Cuba y Ucrania, mientras que por la tarde, lo hará -en el sexto lugar- Alberto Fernández.



En ese marco, en lo que será su última intervención ante la Asamblea General de la ONU antes de concluir su mandato en diciembre, se espera que el Presidente insista con temas que viene planteando en los diversos foros internacionales de los que participa.



Entre ellos, estarán la reivindicación de la cuestión Malvinas, con un nuevo reclamo de soberanía sobre las islas y el insistente pedido para que el Reino Unido retome las negociaciones; además se espera que haga un nuevo llamamiento a superar las desigualdades que quedaron expuestas durante la pandemia en todo el mundo, que alerte sobre la injerencia de los fondos de inversión en la producción de alimentos, y clame por la refundación de los organismos multilaterales, en especial, en lo que se refiere a la arquitectura financiera internacional.