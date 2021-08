Alberto Fernández volvió a pedir disculpas este lunes por el cumpleaños VIP de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020 y lanzó fuertes críticas a los que aseguraron que había responsabilizado por la celebración a su pareja: “Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera, el único responsable soy y, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto”.

El jefe de Estado volvió a mostrarse públicamente este lunes en un acto en La Matanza, donde encabezó la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación de ese municipio bonaerense. Sus palabras tuvieron lugar en medio del escándalo por las visitas VIP a Olivos y el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en el chalet presidencial sin barbijos ni distancia social, en momentos en los que regía una cuarentena estricta en la Casa Rosada. “Si piensan que me van a hacer caer por un error que cometí sepan que me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, eso es lo único que consiguen”, sostuvo.

“Todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que escribían los hipócritas y cuando veía los que me criticaban más contento estaba de estar con mis compañeros y este pueblo”, agregó el Presidente: “Me disculpé ante el pueblo, que son los únicos a los que les debo una disculpa”.

Hasta el momento el jefe de Estado solo se había referido a este festejo VIP el viernes pasado, cuando lamentó lo ocurrió y dijo que fue su pareja Fabiola Yáñez la que “había convocado a una reunión con sus amigos y a un brindis”. Y agregó: “No debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir”.

Este lunes, el mandatario reiteró su pedido de disculpas y sostuvo que la cena de cumpleaños de Yáñez no “debió haberse hecho”. “El único responsable soy yo, me muevo como un hombre común y a veces no me doy cuenta que soy el Presidente y debo dar el ejemplo. Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, Educación o Trabajo”, lanzó.

En este sentido, sin mencionarlo, luego cargó con dureza contra la figura del expresidente Mauricio Macri: “Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y endeudé a la Argentina. En Olivos me encuentro con gente que me necesita, pero no con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado”.

En ese tramo de su presentación, cuestionó a la gestión de Juntos por el Cambio por el supuesto espionaje ilegal y la venta de parques eólicos. “Todos sufrimos en la pandemia, voy a usar hasta el último día de mi mandato para que todos recuperemos el trabajo que teníamos, voy a trabajar hasta el último día par que vivamos la vida que queremos”.

El mandatario se refirió así por segunda vez a la imagen en la que se lo ve junto a su esposa y otras 10 personas celebrando en un espacio cerrado de la residencia presidencial: sin barbijo ni distancia social, en clara violación de las restricciones y cuidados sanitarios impuestos por el Gobierno en aquellos días de julio de 2020.

“Debí haber tenido más cuidados, y no los tuve”, dijo el Presidente luego de responsabilizar a su esposa por la reunión social en Olivos. Antes que el mandatario, se habrían referido a la cuestión el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que calificó la fiesta como un “descuido” y sostuvo que se cometió “un error”. Y el el exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, que también le echó la culpa a la primera dama por haber organizado la fiesta: ¿Qué va a hacer Alberto, cagarla a trompadas a Fabiola?”, dijo.