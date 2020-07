El presidente Alberto Fernández pidió hoy "terminar con este tiempo de odio" porque -aseguró- el odio "paraliza" y sólo "tira para atrás".



"Creo en el disenso y en la diversidad de todo tipo, pero no crean que la diversidad es posible si no nos respetamos", expresó el Presidente, quien advirtió que se trata de "respetar y sólo no tolerar".

Por otro lado, resaltó hoy que "la Argentina, en términos técnicos, está preparada para llevar adelante esta etapa de prueba de la vacuna" para prevenir el coronavirus y expresó su anhelo de que, cuando ya esté aprobada, la vacuna "llegue al país" en simultáneo con su llegada a los países centrales.

Por último, advirtió hoy que "nunca había pasado" en la historia que la Justicia fuera utilizada "para la persecución de opositores, como ocurrió en los últimos 4 años", durante la gestión de Cambiemos. "Es de una gravedad increíble", expresó el Presidente en una entrevista con FM La Patriada.