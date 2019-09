Abrazo. El gobernador Juan Schiaretti (izquierda) y Alberto Fernández (derecha) se abrazaron en el homenaje al fallecido José Manuel De la Sota.

El fallecido exgobernador cordobés, José Manuel De la Sota, fue recordado ayer con una misa en su homenaje, a la que asistieron el actual mandatario provincial, Juan Schiaretti, y el candidato presidencial kirchnerista, Alberto Fernández.



A un año del fallecimiento, la misa comenzó ayer a las 18,30 en la Catedral de Córdoba. Al comenzar la misa hubo un abrazo entre Alberto Fernández (Frente de Todos) y el gobernador Schiaretti, según medios provinciales.



Cuando terminó la misa, Fernández se refirió a las elecciones presidenciales de octubre y dijo estar muy tranquilo "esperando el veredicto de la gente", según medios locales. En ese marco, agregó que "Córdoba tiene que ser parte de la Argentina que uno sueña. No se puede pensar un país sin Córdoba" y que si bien se ha hecho mucho por la provincia "hay mucho más por hacer y lo vamos a hacer juntos".



Consultado por su relación con Schiaretti, dijo: "Nunca nos hemos peleado. Podemos pensar distinto, pero no nos peleamos". Además, contó que esperaba reunirse anoche con el gobernador. "Seguramente vamos a tomar un café en un rato", señaló. De todos modos, el diario La Nación afirmaba que el encuentro privado de ambos finalmente se había concretado tras la misa.



Por otro lado, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, se refirió a Schiaretti y habló sobre la parábola del hijo pródigo: "el evangelio de hoy (ayer) esperemos que Schiaretti lo entienda como lo entendimos nosotros. Esperemos que vuelva a la casa así lo abrazamos".



Además, medios locales publicaban que Alberto Fernández consideró que no necesita a Schiaretti y le pidió al gobernador de Córdoba que defina qué modelo de país prefiere: "El que proponemos nosotros o el que propone (el presidente Mauricio) Macri", que aspira a la reelección.



En la eucaristía ofrecida en la sede de la Iglesia Católica se expuso especialmente una imagen de José Manuel De la Sota. En la primera fila, Schiaretti acompañó a las hijas del exgobernador fallecido, la legisladora Natalia De la Sota y la periodista Candelaria De la Sota.



En el ala izquierda de la Catedral compartieron fila Fernández, Sergio Massa, y el senador peronista Carlos Caserio. También estuvieron en primer lugar el presidente del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, y el referente de La Cámpora, Wado de Pedro. En los primeros minutos, un coro interpretó la Misa Criolla. Del espacio albertista estuvieron Santiago Cafiero, y la diputada kirchnerista, Gabriela Estévez.