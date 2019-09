Alberto Fernández volvió a criticar este viernes el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e insistió en que Mauricio Macri dejará el peor escenario posible.



En diálogo con Radio 10, el precandidato presidencial del Frente de Todos dijo que "Macri todos los días puede hacer las cosas peor de lo que las ha hecho porque su incapacidad de gestión es increíble". "No me sorprende que haga algo peor de lo que viene haciendo". agregó.



Por otra parte, Alberto viajará a los Estados Unidos luego de las elecciones del 27 de octubre, en el caso de ser electo presidente. La intención del candidato es tomar contacto directo con los acreedores externos, en el caso de que las negociaciones por el repago de la deuda externa privada emitida con legislación de Nueva York tenga resultados positivos.



En ese sentido, el candidato aseguró que "hay que hablar francamente con todos los acreedores y mirar las posibilidades de negociación que existen". Aunque señaló que "el FMI es la peor de las deudas".



"La comisión para poder pagar es que crezcamos y que no nos pidan más ajustes", manifestó.

Además, aseguró que los del FMI "han negociado con alguien que les ha mentido, pero para tranquilidad de ellos también les mintió a los argentinos".



De ser electo en octubre, Alberto también acelerará los contactos con el Fondo para abrir una negociación “abierta y seria” con la conducción del organismo sobre el futuro del acuerdo stand by, que en estas horas languidece a punto de suspenderse definitivamente.



"Yo vengo hablando con los acreedores y ellos me han dado propuestas mejores que las que tenemos", dijo.



La idea de Alberto es la discutir sólo un plan de pagos de la deuda actual, no pedir nuevos créditos y contar con un plazo de pagos similar al que se discute con los acreedores privados.

Fuente: Minuto Uno