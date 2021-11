Con la presencia siempre convocante de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, pero sin los gobernadores ni una demostración de fuerza acorde a un cierre electoral como acostumbra el peronismo, el oficialista Frente de Todos le bajó ayer el telón a la campaña rumbo a las elecciones legislativas del domingo. No hubo cierre nacional y se limitó a un cierre provincial bonaerense.

El cierre del acto realizado en la ciudad bonaerense de Merlo estuvo a cargo del presidente Alberto Fernández que confirmó que se tomará todo el tiempo que sea necesario para acordar con el FMI, llamó a la unidad de la alianza gobernante y bajó un mensaje a quienes no lo votaron en las PASO.

El Presidente aseguró que el Gobierno escuchó la demanda de los argentinos tras las PASO y mandó a la militancia a buscar a sus vecinos, que hablen y les expliquen dónde estábamos.

El jefe de Estado también aseguró que la Argentina "está avanzando con producción y trabajo", pero a renglón seguido advirtió que "no nos sirve de nada crecer a 9 por ciento del PBI si no llega a todos los argentinos y mejora sus vidas".

"Lo único que me preocupa es verles la sonrisa en la cara y que me digan "estoy viviendo mejor"". Pero por la pandemia no lo pudimos hacer a la velocidad que yo quería", admitió. "No es que no pudimos por incapaces, el mundo no ha podido por la pandemia", afirmó.

Al comenzar su discurso, Alberto agradeció a la vicepresidente "por acompañarnos en este día". "Estoy contento de verte bien, Cristina", le dijo en alusión a la operación a la que se sometió la semana pasada donde se le extirpó el útero.

"Hemos hecho mucho y soy optimista, debemos seguir en esta senda, y la primera condición que debemos cuidar siempre es no olvidarnos de estar unidos, lo primero y esencial es la unidad de nuestro espacio", alentó Fernández.

Contó que llegó al Gobierno "con una deuda impagable, 23 mil pymes cerradas, sin ministerios de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología", y aseveró: "Ese es el país que nos dejaron los que dicen que ahora van a resolver todos los problemas". Pero "no nos detuvimos, seguimos pensando en los que más padecen, dije primero los últimos y por los últimos seguiremos trabajando más que por nadie", completó, y amplió: "En los dos años que quedan voy a dejar todo de mí para poder seguir mirando a los ojos a cada argentino, y seguiré trabajando para que toda la Argentina se ponga de pie, para que los chicos vuelvan a clases, los científicos no se vayan, que cada argentino encuentre empleo y que los planes puedan ser reemplazados por un empleo serio".

Reconoció que tras la derrota electoral de las PASO, el 12 de septiembre pasado, se dispuso "personalmente a salir" y a recorrer "diferentes lugares".

"Fui escuchando y dándome cuenta que todo este progreso que efectivamente ocurre. Entonces mejoramos las asignaciones familiares, mes a mes, la Tarjeta Alimentar y la AUH, para garantizar la alimentación a sus hijos", destacó.

También habló de "la preocupación por los precios" de los alimentos y contó que discutió "con los empresarios que había que imponer un límite al crecimiento sostenido de los precios".

Sobre las negociaciones con el FMI para un acuerdo por la deuda por unos 46.000 millones de dólares, el Presidente volvió a sembrar suspenso.

"Claro que lo tenemos que resolver, pero les digo: no lo voy a resolver en cinco minutos porque quien hace eso es porque le dio la razón al FMI en todo lo que pide. Y la razón yo se la doy a ustedes, no al Fondo. Me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar un mejor acuerdo", sostuvo el mandatario en Merlo, en el mismo escenario donde el FdT presentó por primera vez la fórmula Fernández-Fernández..

Santilli, desafiante por empleos

El primer candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, llamó ayer a "cambiar la historia", al cerrar en La Plata la campaña. "Le pedimos trabajo al Gobierno y nos respondieron con platita, como si pudieran comprar nuestra dignidad. Y le pedimos que apoyen a los comercios y pymes, y nos respondieron con militantes controlando los comercios", remarcó.