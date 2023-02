Los roces internos del oficialismo volvieron a encenderse ayer, ya que Alberto Fernández no ocultó sus diferencias con Eduardo 'Wado' De Pedro.

"Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no", dijo el presidente en declaraciones radiales. Así respondió a la pregunta sobre su relación con el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien en los últimos días dejó trascender que está enojado con Alberto por no haber sido convocado a un evento con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y organismos de derechos humanos.

"No voy a dedicar un segundo a eso (a la interna), yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Yo gobierno con los que puedo gobernar y sigo gobernando, no me importa", respondió en una entrevista con la radio Urbana Play.

Wado es el funcionario más cercano que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno del Frente de Todos (FdT). Al confirmar el nivel de enfrentamiento con La Cámpora y Cristina, Alberto insistió con que las candidaturas se definan en unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

"Nadie me dijo que no puedo (ser candidato). Tampoco es lo que más me importa. Mi problema es que alguno de los canallas que destruyeron la Argentina vuelvan a gobernar. Si el candidato es Alberto es secundario", respondió.

De este modo, Fernández reconoció tener "diferencias" con Cristina, en medio de que el kirchnerismo condiciona el modo en que se llevará adelante la mesa electoral que el Presidente convocó para resolver la estrategia del oficialismo de cara a las elecciones de este año. "Vamos a resolver cómo será la estrategia de la elección. Cómo resolver cuestiones internas", sostuvo.

"¿Desde cuándo los peronistas le tenemos miedo a que la gente opine? Argentina tiene un historial de personalismos que no quiero imponer", respondió.

También consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, podría ser candidato en las próximas elecciones presidenciales: "Él puede ser candidato, ¿por qué no?".

"Sergio ha sido muy valioso y cada vez que tuve conflictos internos estuvo al lado mío ayudándome, nunca tirándome piedras", valoró.

Al ser consultado sobre una posible repetición de la fórmula presidencial que encabezó con Cristina, respondió: 'Qué sé yo. Si no puedo. ¿Hablamos del pasado o hablamos del futuro? No. No. Estamos hablando del pasado… No sé. Yo lo que creo es que nosotros, en verdad, la responsabilidad que tenemos es con la gente y nuestra preocupación tiene que ser la gente. En cada ciudadano y en cada ciudadana que sabemos que le está costando mucho y esa es nuestra preocupación. Con Cristina tengo diferencias, miradas diferentes, pero también sé que los dos queremos lo mismo'.

En cuanto al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, el mandatario consideró que "cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere, yo tengo derecho a mostrar lo que pasó. Lo que pasó es que yo firmé con el FMI y la Argentina creció 5 puntos y medio por lo menos. Creamos más de un millón y medio de puestos de trabajo, el gasto de salud se expandió, en viviendas también se expandió. En ciencia y tecnología invertimos 100 millones de dólares por primera vez en la historia argentina. ¿Dónde está el ajuste? No lo sé, yo no lo encuentro".

De ese modo, Alberto Fernández pareció dirigirse así a quienes critican el acuerdo con el FMI dentro del oficialista FdT. Máximo Kirchner, el conductor de La Cámpora, había renunciado a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados por estar en desacuerdo con el pacto firmado con el Fondo Monetario Internacional.

Descuento en carne

El Gobierno nacional anunciará esta semana la puesta en marcha de un plan con descuentos

del 10% para la compra de carne vacuna con tarjetas de débito en las carnicerías que adhieran a la iniciativa, informaron ayer a Télam fuentes oficiales.