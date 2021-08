Con el objetivo de dar vuelta la página del escándalo por la foto de la fiesta en la quinta de Olivos en fase más dura de la cuarentena en julio de 2020, que activó el pedido de juicio político por parte de la oposición, el Presidente puso en marcha la segunda edición del plan Previaje y aseguró que "el tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado" a partir del plan de vacunación.

El turismo "fue la actividad más dañada" por la pandemia de coronavirus, afirmó Alberto Fernández y manifestó que por eso está "muy contento" por el lanzamiento de la segunda edición del programa Previaje.

Con las Cataratas de Iguazú como marco de la presentación de la segunda edición del programa Previaje 2021-2022, Fernández llamó a "encender la máquina del turismo para volver a confiar después de un tiempo que nos privó de muchas cosas" durante la pandemia de coronavirus, y destacó que con los destinos argentinos el país "tiene tanto para ofertar"

El programa Previaje para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales, mediante la devolución de créditos por el 50% del gasto, se trata de un plan que tiene por objetivo fomentar el consumo y la demanda interna así como dinamizar la cadena turística en todo el país tras el duro golpe que sufrió el sector producto de la pandemia -ver nota vinculada-.

"Quiero que cada persona que trabaja en el sector sepa que estoy para ayudarla para volver a poner de pie el turismo en la Argentina", advirtió el jefe de Estado que vaticinó que "vamos a volver a salir y a disfrutar de nuestra tierra porque el tiempo más ingrato de la pandemia está terminado".

El acto se desarrolló en el hotel que se encuentra dentro del Parque Nacional y el Presidente estuvo acompañado por su pareja; el ministro de Turismo, Matías Lammens, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

El resto de los ministros del área de todo el país participaron de manera virtual. En ese marco, Fernández llamó a "encender la máquina de volver a confiar en el turismo después de un tiempo que nos privó de muchas cosas", en el marco de la pandemia de coronavirus, y destacó que con los destinos argentinos el país "tiene tanto para ofertar".

En su discurso, el mandatario dijo que la gastronomía y la hotelería fueron "las dos actividades más dañadas, las grandes víctimas, por la pandemia" de coronavirus. Asimismo, remarcó que la vuelta del turismo será posible gracias al avance de la campaña de vacunación y destacó: "Trajimos vacunas de excelencia y seguimos avanzando".

En su paso por Misiones, el primer acto después de pedir disculpas públicas por violar el decreto que él mismo firmó para establecer la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus con la fiesta de cumpleaños de Fabiola en julio de 2020, Alberto se llamó a silencio por el escándalo.

La idea del gobierno es dar vuelta la página lo antes posible para retomar la campaña sin mayores sobresaltos y mantiene la agenda presidencial a full, tal y como estaba previsto antes del estallido de la foto en Olivos.

Para esta semana, Alberto prepara nuevos anuncios de obras públicas y programas, alentado por los indicadores de recuperación económica. Quiere aprovechar cada minuto antes del miércoles cuando comienza a regir la prohibición de actos públicos rumbo a las PASO.

Anécdota con Fabiola

"Fabiola estuvo con su madre y sus hermanas, no hace mucho tiempo en este hotel, y me decía vos tenés que ver cómo se ven las cataratas". Yo pensaba, está exagerando. Como ella quiere mucho a Misiones, pensé... Me debe estar macaneando", arrancó su discurso Alberto.



Cafiero se revela

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, visitó ayer la ciudad entrerriana de Concordia, donde recorrió obras de agua y saneamiento, y dijo que "a la gente le debemos todas las explicaciones" y "las estamos dando", pero advirtió que no así "a la oposición que endeudó al país por 100 años"

Las claves del Previaje 2

El Gobierno lanzó ayer la segunda edición del Plan Previaje para impulsar la compra anticipada en comercios de toda la cadena turística mediante el otorgamiento de un crédito por el 50% del consumo realizado entre agosto y diciembre de este año, para ser utilizado en el mismo rubro desde noviembre próximo hasta diciembre de 2022.

Como en la primera edición, el sistema de compra anticipada de servicios apunta a impulsar la demanda de turismo interno, dinamizar la economía a través de ingresos genuinos al sector gracias a esta operatoria, y fomentar la distribución de recursos en forma federal hacia los actores de esa cadena.

También se repiten los montos del primer Previaje -lanzado en la primavera anterior- con un gasto mínimo acumulado por persona de $10.000 ($1.000 mínimo por comprobante), en tanto la suma del crédito va desde $5.000 a $100.000.

Se podrá realizar precompra en agencias de viajes, alojamientos, transportes y otros servicios turísticos, como los que brindan centros de esquí, bodegas, rentadores de vehículos y espectáculos artísticos.

Las compras que generan crédito, precisó el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep), son las realizadas entre el 12 de este mes y el último día de este año, "para utilizar en territorio nacional desde la fecha de comienzo del viaje y hasta el 31 de diciembre de 2022".

Esa cartera también indicó que las compras que generan crédito hasta $100.000 son las de alojamiento, transporte terrestre y aéreo (cabotaje) y agencias de viajes.

En tanto, suman hasta $5.000 el alquiler de vehículos, museos, balnearios, espectáculos artísticos y salas de cine, y en este caso aclara que si los servicios son adquiridos a través de una agencia de viajes, el tope de reintegro será de $100.000.

Una de las formas de utilizar el dinero de esos créditos es mediante la tarjeta Previaje de la primera edición y con la tarjeta Precargada, que funciona como cualquier tarjeta Mastercard.

Otra manera es mediante código QR, tanto el de la aplicación BNA+ (Banco Nación), en gran cantidad de comercios de todo el país, como el de la red de Mercado Pago, que en este caso requiere la adhesión previa de Precargada como medio de pago en esta aplicación.

Con cualquiera de estos medios se puede pagar en comercios del rubro turísticos habilitados por Previaje, aunque no estén inscriptos en el programa, pero deben contar con posnet, para poder cobrar con tarjeta física o para generar el código QR.

Los rubros turísticos habilitados, según el Minturdep son alojamiento, alquiler de vehículos y equipamiento, transporte, atractivos turísticos, agencias de viajes, productos regionales, excursiones, centros turísticos, gastronomía y entretenimiento y ocio.

Los pasos para ser beneficiario de Previaje comienzan con el registro de la cuenta Mi Argentina del interesado en previaje.gob.ar, y luego buscar un prestador del servicios que le interese que esté inscripto en el Programa y hacer la compra.

Después se deben cargar en el programa los datos del viaje (origen, destino, fecha de salida y regreso, entre otros) y los comprobantes, que pueden ser facturas y recibos B y C y boletos de transporte.

Una vez validados los comprobantes, el usuario recibirá el crédito en una tarjeta Precargada o a través de BNA+, y a partir de entonces puede utilizar el crédito hasta el 31 de diciembre de 2022.

Quienes viajen en noviembre próximo, tienen tiempo para comprar hasta el 31 de este mes y cargar los comprobantes hasta el 20 de septiembre, y si el viaje es en diciembre venidero el límite para la compra es el 30 de septiembre y para la carga el 20 de octubre.

Los que viajen en enero de 2022 pueden comprar hasta el 31 de octubre y cargar los comprobantes hasta el 20 noviembre, y si el viaje es de febrero en adelante se puede comprar y cargar comprobantes hasta el 31 de diciembre. Télam

Agencias y alojamiento

Según el Ministerio de Turismo, el 98% de las operaciones del año pasado se concretó en actividades turísticas de base, como agencias de viajes, alojamiento y transporte, y se pudo proteger unos 300 mil empleos del rubro.

Turistas

600 mil turistas utilizaron en la primera edición el sistema Previaje en Argentina. Se inyectaron al sector turístico unos $15.000 millones.