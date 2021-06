El presidente Alberto Fernández canceló ayer el viaje que iba a emprender con rumbo a Francia para "acompañar el esfuerzo" de la población argentina en el respeto de las restricciones impuestas para combatir la pandemia de coronavirus.



Fernández iba a viajar esta semana a París especialmente invitado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para la apertura del Foro Generación Igualdad 2021.



En una misiva con su firma dirigida a Macron, con quien mantiene una relación de mucho entendimiento, Fernández se refirió al contexto de "agravamiento de la situación sanitaria" que vive Argentina, así como también al "esfuerzo" que realiza el pueblo argentino para "contribuir a combatir este flagelo que significa el Sars-CoV-2", cumpliendo medidas sanitarias preventivas.



"El agravamiento de la situación sanitaria de mi país me obliga a acompañar el esfuerzo de mi pueblo en el marco del respeto conjunto de las normas preventivas establecidas esperando una pronta mejora de la coyuntura actual", le dijo el Presidente argentino a su par francés.



Agregó: "En el marco de esta difícil situación y teniendo en cuenta el gran esfuerzo del pueblo argentino para contribuir a combatir este flagelo que significa el Sars-CoV-2, lamento profundamente informarle que me será imposible participar de manera presencial en la apertura del Foro Generación Igualdad el próximo 30 de junio en la ciudad de París".



De esta manera, el Presidente le hizo llegar a Macron su agradecimiento por la invitación para participar de la apertura del foro más importante de los últimos 25 años a nivel mundial en cuestión de género, que organiza Naciones Unidas, algo que hará de manera virtual tras la suspensión del viaje.



"En las últimas semanas, la situación sanitaria en Argentina y en América del Sur se ha visto perjudicada por una nueva ola de covid que afecta aún más la vida política, económica y social de mi pueblo", añadió Fernández en otro de los párrafos de su carta a Macron.



Para que Macron tenga un completa dimensión de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de no viajar a Francia, el jefe de Estado argentino le explicó que las medidas vigentes incluso "fueron fuertemente reforzadas en los últimos días", sobre todo en materia de "viajes al exterior", a lo que se impuso "un límite de 600 personas por día autorizadas a viajar".



Alberto no podía subirse a un avión y viajar cuando miles de argentinos están varados por su estrategia de aplacar la variable Delta de la covid-19 con una fuerte restricción a los viajes al exterior.



El mandatario argentino agradeció a Macron su "amistad y el apoyo incondicional que ha brindado" a la Argentina desde que asumió el Gobierno. Francia fue uno de los países que le brindó su apoyo a Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los compromisos de deuda que vencían en estos meses, pero además también lo hizo frente al Club de París, organismo con el que también el país debía refinanciar vencimientos de obligaciones financieras.



Fernández le expresó también su convencimiento respecto a que el Foro Generación Igualdad que se desarrolla desde mañana y hasta el viernes, marcará un "hito". "Estoy convencido que el Foro Generación Igualdad en París marcará un hito para la mejora de los derechos de las mujeres y niñas del mundo y acompañaré todas las iniciativas que su gobierno lleve adelante en ese sentido", completó.

Antecedentes

La invitación de Macron a Fernández para participar de la apertura del foro le llegó al mandatario argentino en febrero, luego de la promulgación del Poder Ejecutivo de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Argentina superó los 93.000 fallecidos por coronavirus



Otras 576 personas murieron y 18.389 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 93.142 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.423.636 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 6.869 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,5% en el país y del 65,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 20.156.628, de los cuales 16.173.340 recibieron una dosis y 3.983.288 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 24.285.391.

Un 38,89% (7.152 personas) de los infectados de ayer (18.389) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 4.423.636 contagiados, el 91,47% (4.046.308) recibió el alta y 284.186 son casos confirmados activos.

El reporte consignó que fallecieron 341 hombres y 230 mujeres, mientras que tres personas de la provincia de Buenos Aires, una de la Ciudad de Buenos Aires, y una de Chaco que fueron reportadas sin dato de sexo.

Argentina superó el 35% de su población vacunada contra el coronavirus con la primera dosis y ya cuenta con jurisdicciones que superan el 40% de inmunizaciones, en el marco del avance del Plan Estratégico de Vacunación, se informó oficialmente.

El 35,2% de la población de la Argentina ya recibió la primera dosis. Los datos surgen de la actualización que realizó ayer por la mañana el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino.

Además, ya fueron distribuidas 23.698.992 vacunas a las 24 jurisdicciones del país. En ese contexto y de acuerdo con el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a los habitantes de cada distrito y la distribución de las vacunas, la cantidad de personas inmunizadas con la primera dosis hasta el domingo, muestra que la provincia de Buenos Aires cuenta con 6.043.842 de personas vacunadas (34,46%) y la ciudad de Buenos Aires, 1.383.727 (44,99%).

Hasta el momento arribaron al país 9.415.745 dosis de Sputnik V; seis millones del laboratorio Sinopharm; 580.000 de Astrazeneca-Covishield, 1.944.000 de Astrazeneca por el mecanismo Covax de la OMS, y 7.057.900 de Astrazeneca-Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

Télam