Gratitud. "Me fue grato volver a encontrarme con los miembros de la Mesa de Enlace", escribió el candidato Fernández.

Alberto Fernández dijo que no hay posibilidad de "volver a errores del pasado" con el campo, según referentes rurales, que afirmaron que el candidato presidencial descartó eliminar retenciones a las exportaciones.



Fernández recibió ayer a la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. En el encuentro, en las oficinas del candidato del Frente de Todos en San Telmo (ciudad de Buenos Aires), estuvieron Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro).



Pelegrina explicó que el documento presentado por la Mesa de Enlace "tiene un capítulo de la reforma impositiva, que es capturar impuestos por vía de Ganancias y no por retenciones. Hablamos de esto y de alguna manera es que dado la realidad del déficit fiscal dijo que no había posibilidad de sacarlas en 2020".



Iannizzotto también expresó que las retenciones continuarán bajo un hipotético mandato del Frente de Todos: "(Alberto) manifestó que en el contexto de la economía actual no ve posible eliminarlas inmediatamente".



Los titulares de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace calificaron a la reunión como "positiva". La Mesa de Enlace mantuvo reuniones con todos los candidatos a presidente que lograron superar el mínimo de votos en las elecciones primarias, para presentarles un documentos de 14 puntos que componen la "Agenda del Agro".



Iannizzotto explicó que Fernández expresó que no tienen intención de implementar "sistemas que fracasaron" como es el caso de una Junta Nacional de Granos, ni restricciones a las exportaciones del sector.



Por su parte, Chiesa indicó que "no hay espacio para volver al pasado y de eso tenemos el compromiso de Fernández". Pelegrina consideró que en la reunión "hubo un ambiente muy cordial".



Respecto de las retenciones, que el Gobierno nacional prometió eliminar en diciembre de 2020, Achetoni contó que "le dijimos que sean segmentadas y que haya un reintegro al pequeño y mediano productor y que si se retiraban haya un tratamiento diferencial para ellos", agregó.



Iannizzotto sostuvo que Fernández "entiende nuestra situación, y que las retenciones son distorsivas, pero tiene que ver cómo va a estar el país, el dólar y otros factores, por lo cual lo vamos a conversar".