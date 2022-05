Alberto Fernández aprovechó ayer su paso por España en su gira europea para poner negro sobre blanco en la interna en la cúpula del poder del Frente de Todos y, por primera vez, le contestó públicamente por su nombre a Cristina Kirchner tras las críticas de la Vicepresidenta. De paso, subió al ring al expresidente a Mauricio Macri como el rival a vencer en las presidenciales de 2023 al aclarar que "Ella (Cristina) no es mi enemiga, mi enemigo es Macri".

En lo que supone el quiebre o ruptura definitiva con su aliada en el Gobierno, Alberto le marcó la cancha a su mentora en una extensa entrevista con el diario español "El País" en la que dijo que "Cristina tiene una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende que vivimos en una pandemia". "Probablemente estará más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de Gobierno. Yo la respeto. Está bien". Sobre los continuos ataques que recibe desde el kirchnerismo duro afirmó "el debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno, es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad", dijo.

En esa misma dirección, el primer mandatario reconoció que la expresidente "representa en la historia algo significativo y en el presente es líder de un espacio importante". "Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo", reclamó

En la entrevista, el Presidente fue consultado sobre la opinión de Cristina Fernández acerca de que el Gobierno está decepcionado a sus votantes.

"Creo que es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo lo que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado seis millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba", respondió.

El jefe de Estado también ratificó su convicción de que la Argentina será uno de los países "más importantes" entre los "proveedores de energía del mundo".

Cuando el periodista le preguntó quién manda en Argentina, Alberto fue enfático: "El presidente de la nación es quien manda en Argentina. Desde 2019 decían que yo sería una títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando", dijo Alberto desde Madrid, en donde eligió un medio local para hacer la declaración más fuerte contra su compañera de fórmula pese a que viajó a Europa junto a una extensa comitiva de periodistas argentinos que duplica a la cantidad de funcionarios.

La gira improvisada del presidente por Europa fue entendida por la coalición gobernante como una jugada para romper. En ese sentido, el paso a la ofensiva de Alberto cayó como una bomba y sus aliados creen que es muy malo tanto para el presente de la coalición como para lo que viene.

Se confirmó de este modo que Alberto no quiere acordar, pese a los intentos de Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis por calmar la interna con el kirchnerismo.

Inesperadamente, Alberto puso como el rival a vencer en 2023 a Mauricio Macri de quien dijo que le hizo "un daño incalculable" al país y expresó su anhelo de que "alguna vez la justicia investigue con seriedad" los "negociados" realizados por el Gobierno de Cambiemos.

> Hay cita con Macron

El presidente Alberto Fernández se reunirá el viernes al mediodía (hora local) en París con su par de Francia, Emmanuel Macron. De esta manera, París queda confirmada como la tercer escala del viaje a Europa, que comenzó hoy en España y continuará este miércoles en Alemania.

Oferta para la provisión de alimentos

El presidente Alberto Fernández le planteó ayer al titular del Gobierno español, Pedro Sánchez, la posibilidad de que la Argentina se convierta en "proveedora estable y segura" de alimentos y energía, en el contexto de la guerra en Ucrania.

"Un fructífero y cálido encuentro con el presidente de España. Compartimos nuestra mirada sobre el difícil momento del mundo por la invasión rusa a Ucrania, la crisis humanitaria y las consecuencias económicas", señaló el mandatario a través de una serie de mensajes que emitió a través de la red social Twitter tras el encuentro que se extendió durante una hora y veinte minutos en el Palacio de la Moncloa. Para Fernández, con el encuentro de ayer el país dio un "primer paso" para avanzar hacia la posibilidad de convertirse en un "proveedor estable de energía y aportar no sólo materias primas sino también biotecnología aplicada".

"Argentina tiene una preocupación central por los problemas para la seguridad alimentaria y la provisión energética. Podemos ser un proveedor estable de energía y también aportar, no sólo materias primas, sino biotecnología aplicada. Dimos el primer paso para avanzar hacia ello", afirmó el jefe de Estado.

Por su parte, Pedro Sánchez también emitió un mensaje en el que destacó la "empatía" del mandatario argentino en relación a la situación que se vive en Europa a raíz de la guerra.

Después, Alberto se reunió con el Rey de España, Felipe VI de Borbón, en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, con quien analizó la relación bilateral y las posibilidades de potenciar las inversiones y las exportaciones de la Argentina.