El presidente Alberto Fernández cuestionó otra vez el “centralismo” porteño y castigó, en particular, a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. “Me van a ver inaugurar un acueducto de 500 kilómetros que alguien [por Mauricio Macri] decidió inaugurar el Paseo del Bajo para que los que vivíamos en Puerto Madero viviéramos mejor”, dijo el jefe de Estado desde Santiago del Estero.

Y advirtió: “No podemos seguir viviendo en esa desigualdad”. El jefe de Estado dijo estas palabras flanqueado por Gerardo Zamora, uno de los gobernadores del peronismo que demandó a la Ciudad por los recursos coparticipables, tras la medida cautelar que la Corte Suprema otorgó en ese sentido. Fernández, que también había apuntado contra los fallos del máximo tribunal del país durante la Asamblea Legislativa, dijo esta vez que él tiene una utopía, que es lograr la “igualdad”.

“Porque a veces las utopías se cumplen si son una decisión colectiva. Y yo tengo una utopía de la igualdad y de la Justicia Social, con más libertad y más igualdad. Si no la igualdad no es tal. Algunos nacen con su vida resuelta y otros con su vida sin resolver. En esa desigualdad no podemos seguir viviendo y eso a veces es determinado por el lugar geográfico en el que nacemos. No podemos estar tranquilos viendo como todos los recursos se concentran en el centro del país y pocos van al norte y al sur”, afirmó.

Sus declaraciones sucedieron durante un acto en el que inauguró junto al gobernador Gerardo Zamora la ampliación y puesta en valor de la Escuela Centenario, una institución provincial histórica que requirió una inversión de 267 millones de pesos del Gobierno nacional y beneficiará a 1.600 estudiantes. También estuvieron presentes los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk.

En el tramo inicial de su discurso, sostuvo: “Hace mucho tiempo que vengo planteando que esta Argentina que vivimos no es una Argentina justa, es profundamente injusta por demás. La verdad es que la lógica centrista es difícil analizarla en su origen, pero está claro que fue insuficiente y la prolongación de esa lógica generó enormes desigualdades, un Norte olvidado y una Patagonia postergada”.

En la apertura de sesiones, Fernández había dicho: “Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.

Y también había cuestionado la Ley de Coparticipación. “No puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”, había dicho.

“Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba”, sostuvo ese día.