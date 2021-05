El presidente Alberto Fernández llega hoy a Europa para arrancar con una gira que incluye encuentros con los mandatarios de Portugal, España, Francia e Italia y con el papa Francisco, informaron fuentes oficiales.

El mandatario, que tenía previsto partir anoche, estará acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

La intención del Gobierno en este viaje es iniciar la renegociación del pago con el Club de París por unos 2.400 millones de dólares, que vence el 30 de mayo y el refinanciamiento de los 45.229 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el mismo sentido, Guzmán realizó en abril una gira por Alemania, Italia, Francia, España y Rusia; y se reunió con el presidente del Club de París y director general del Tesoro francés, Emmanuel Moulin.

En esta ocasión, el primer destino de la delegación será Lisboa, a donde la comitiva arribará hoy a las 14.05 hora local (10.05 de la Argentina) y en esa misma jornada el Presidente mantendrá una reunión con su par luso, Marcelo Rebelo de Sousa.

Mañana la comitiva participará de un almuerzo ofrecido por el primer ministro, Antonio Costa, y a las 16 (12 hora argentina) partirá el vuelo que los conducirá hacia Madrid.

El martes el Presidente irá con sus acompañantes al Palacio de la Zarzuela, donde tendrá un encuentro con el rey Felipe VI. Luego mantendrá una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa con su par español, Pedro Sánchez, quien también ofrecerá un almuerzo en honor de toda la comitiva; y a las 16 (11 de la Argentina) la delegación partirá hacia París.

El miércoles, en la mañana francesa, Fernández encabezará, un encuentro con empresarios, en la embajada argentina en París. Luego será recibido en el Palacio del Eliseo por el presidente Emmanuel Macron; y el vuelo hacia Italia partirá a las 17.30 hora local (12.30 de la Argentina).

El jueves, en el estado de la Ciudad del Vaticano, el Presidente visitará al papa Francisco, en el Palacio Apostólico, donde mantendrá por la mañana una audiencia privada con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Después, Fernández almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para luego tener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi.

La comitiva argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires el viernes, en un vuelo que partirá desde el aeropuerto de Roma a las 13 hora local (8 de la Argentina).

Será el segundo viaje a Europa de Fernández como presidente, tras la gira que realizó antes de la pandemia, entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2020, similar a la que emprenderá ahora.

Francia, Italia y España (tres países que ahora visitará Alberto) son parte de los 22 miembros permanentes del Club de París. Además, en el caso de Francia, esa nación cuenta con una silla propia en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina negocia desde el año pasado refinanciar deudas por unos 45.229 millones de dólares -sobre préstamos originales por 44.128 millones-.

La actual deuda que Argentina mantiene con el Club de París proviene de un acuerdo de pagos sellado con ese grupo en 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Télam y Efe

Cerca por 45 minutos

El presidente acudirá al encuentro con Francisco acompañado por la primera dama, por Felipe Solá y Gustavo Béliz. Desde el Gobierno imaginan que la charla entre el Presidente y el Papa se extenderá unos 45 minutos. Hablarán sobre la pandemia. La última vez que se vieron fue en enero del 2020.

Pedido del Papa por las patentes

El papa Francisco reiteró ayer su pedido para la "suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual" de las vacunas contra el coronavirus, un debate que se reactivó con el apoyo de Estados Unidos a la iniciativa, al tiempo que enfatizó el reclamo para un "acceso universal" a los fármacos.

El Papa convocó a tener "un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual", en un videomensaje que envió al evento "Vax Live: The Concert To Reunite The World", que se emite este fin de semana por streaming.

En su video, que según confirmó Télam fue grabado antes del anuncio de la administración estadounidense anunciando una posición similar, el Papa convocó además a trabajar por "un espíritu de comunión que nos permita generar un modelo económico diferente, más inclusivo, justo, sustentable".

"El coronavirus ha producido muertes y sufrimientos, afectando la vida de todos, especialmente la de los más vulnerables", enmarcó su discurso Jorge Bergoglio.