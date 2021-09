A horas de las elecciones primarias para definir candidatos al Congreso Nacional, el oficialismo y la oposición salieron a convencer al electorado con la presencia de sus principales figuras, entre ellas Alberto Fernández y Mauricio Macri.

"La mejor política económica que tuvimos fue la vacuna", dijo el presidente Alberto Fernández, al encabezar ayer en Mar del Plata el cierre oficialista de la campaña bonaerense para estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que este domingo definen candidaturas legislativas.

"Hay dos modelos de país: hay un modelo que piensa en ustedes y uno que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, por las maestras, por cada trabajador", pidió Fernández durante el acto oficialista del Frente de Todos en el Teatro Auditorium de la localidad balnearia.

Respecto a su imagen, reconoció: "Estoy más gordo y ojeroso. La angustia de estos tiempos la canalizo comiendo dulces y las ojeras las tengo porque me levanto a las 7 y me acuesto a las 12. Las ojeras me la causó el cuidar a mi pueblo. No me dan ganas de apagar a las 7 el teléfono y poner Netflix".

"Ayudamos a Macri a que deje de desordenar todo. Anda diciendo que es mentira", expresó respecto a los últimos meses de la presidencia macrista (2015-19) y agregó: "Me llamó y me dijo: "Ahora te va a llamar el presidente del Banco Central para anunciar una medida de esas que a vos te gustan. Y la medida fue el cepo". El presidente sostuvo que está "orgulloso" de haber "salvado miles de pymes y el trabajo de los argentinos".

Alberto estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y los dos primeros precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. El Presidente fue el último orador del cierre bonaerense, que se realizó en conexión remota con otras dos ceremonias, una en Bahía Blanca encabezada por el jefe de la bancada del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner; y la otra en Junín, comandada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la precandidata porteña a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, cerró ayer su campaña rumbo a las PASO con un acto en la Rural de Palermo, en compañía del expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La exgobernadora bonaerense reivindico el "rumbo correcto" seguido por el Gobierno de Cambiemos en sus cuatro años de gestión. "Marcamos un rumbo en lo que creímos, y el rumbo era correcto", enfatizó la opositora Vidal desde el escenario dispuesto en un formato de 360 grados y ante la atenta mirada de Macri, quien como Rodríguez Larreta, estuvo sentado entre el público y junto a referentes y otros precandidatos del espacio.

Con la banda de sonido "Juntos" de Abel Pintos sonando de fondo, Vidal subió al escenario, desde donde lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional, propuso transformar "el enojo en un basta" en la próxima elección legislativa y postuló a JxC como el instrumento de "salida" de la "angustia" que tienen los argentinos.

"¿Saben que les tenemos que decir este domingo muy fuerte? Que a pesar de todo esto no pudieron con nosotros", sostuvo Vidal, última oradora del acto de cierre previo a las PASO del próximo domingo, que coincidió con el día de su cumpleaños.

"Contenta de cumplir 20 tan acompañada", bromeó Vidal apenas llegó a la tarima circular, para luego destinarle un guiño a Macri, su mentor político y fundador del PRO, tras la discusión interna por la participación del exmandatario en la campaña de la alianza opositora. La exgobernadora bonaerense recordó que "cuando llegamos con Mauricio (al Gobierno de la Ciudad) hace 14 años, la discusión de las escuelas era si tenían gas y si los techos se caían. Hoy tenés inglés y programación desde primer grado".

Tras esa mención, Vidal reivindicó los cuatro años de Mauricio Macri al frente del país, sin ninguna referencia a la crisis económica heredada por la actual administración. Contrapuso que, en cambio, "este Gobierno (por el Frente de Todos) se burló de nosotros" y "además hizo promesas que no cumplió". Señaló que "hay salida y es lo que representa esta lista: la educación, el trabajo y el fin de los privilegios".



Manes: "que no vuelvan más"



El primer precandidato a diputado nacional por el espacio "Dar el Paso" en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, cerró ayer su campaña en Quilmes y allí apuntó contra el kirchnerismo. "Tenemos que superar la grieta que nos embrutece", señaló. "Somos la mejor opción para ganarle al kirchnerismo. Y que no vuelvan más", sentenció el precandidato a diputado nacional en provincia de Buenos Aires. "Cada día estamos peor. Estamos frente a la peor crisis de la historia argentina", denunció. Y continuó: "La gente no da más, no cree en la política, ni en las instituciones". Manes y Diego Santilli son los dos contendientes en las primarias de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.