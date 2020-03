Pasadas las diez de la noche, el presidente Alberto Fernández anunció ayer la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que termine Semana Santa, en un mensaje que transmitió a la población desde la Residencia de Olivos, en la provincia de Buenos Aires.



Al referirse a la cuarentena por el coronavirus, aseguró que ‘estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, no el Gobierno sino la sociedad‘, y sostuvo que, si bien ‘queda mucho por delante y no tenemos garantizado ningún resultado, sí sabemos que, si cumplimos con ciertas cosas, el dolor será menor‘.



Al hablar de la extensión del aislamiento hasta el domingo de Pascuas (12 de abril), Fernández aseguró que va a ser ‘inflexible‘ y ‘duro‘ con los empresarios que despidan gente, que dejen ‘desamparadas‘ a las personas. A su vez, les dijo que quizá en este momento la lógica es ‘no es perder, sino ganar menos‘, con un sentido solidario ya que, reiteró, ‘nadie se salva solo‘. Al respecto dijo: ‘Muchachos, les tocó la hora de ganar menos‘.



Agregó que ‘cuando dispusimos la cuarentena nos preguntábamos si los argentinos seríamos capaces de respetarla. Estoy muy contento de cómo nos comportamos en la sociedad. Más del 90% cumplieron, se quedaron en sus casas y protegieron a sus hijos y los adultos mayores frente a la pandemia del coronavirus‘.



Recalcó que ‘parte de los del 10% salió a trabajar. Como los médicos y médicas, fuerzas de seguridad, transportes, alimentos y remedios, o los que atienden almacenes, supermercados y farmacias. Hay un número muy bajo de gente que no cumplió. Les pasó lo que les iba a pasar. Avisamos que íbamos a ser estrictos‘.



Al asegurar que está demostrado que la cuarentena ‘está funcionando‘, instó a la sociedad a seguir cumpliendo: ‘Los resultados van a ser muy favorables‘.



También resaltó la necesidad de ‘atender los barrios más pobres que hay en la Argentina‘. ‘Hemos destinado no solamente recursos económicos, sino también garantizar la llegada de alimentos, lo vamos a seguir haciendo. A ellos les pido dos cosas: que respeten la cuarentena, porque el riesgo también existe allí, y que cuiden a sus mayores; necesitamos cuidar que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios. Está en sus manos poder hacerlo respetando la cuarentena. El Estado va a estar más presente que nunca‘, anunció.

El Presidente explicó que con la determinación anunciada anoche se logrará también que “el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo se cumpla dos veces, así vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad”. “Es un largo camino, pero es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos”, agregó.

Freno. El presidente Alberto Fernández mantuvo videoconferencias con gobernadores de todo el país antes de anunciar la extensión de la cuarentena para ponerle freno al coronavirus.



La extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que finalice Semana Santa fue anunciada por el Presidente en un mensaje que brindó anoche luego de haber mantenido una videoconferencia desde la residencia de Olivos con los gobernadores y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la situación, escuchar el panorama de las provincias y evaluar los próximos pasos.



El ministro de Salud, Ginés González García, había asegurado al mediodía que ‘unánimemente‘ los expertos del Comité de Crisis que trabajan sobre la pandemia ‘opinaron que hay que prorrogar la cuarentena‘, aunque había dejado claro que ‘la decisión es del Presidente‘.



El funcionario incluso había señalado que ‘las decisiones siempre van a ser de acuerdo con la evolución, las curvas y los indicadores‘. ‘Prorrogar la cuarentena es prorrogar el inicio de clases‘, señaló respecto a una eventual extensión de las restricciones.

Sin ningún auto

Más de 20 localidades de la provincia de Neuquén atravesaron ayer una jornada sin ningún auto en las calles, en el primer día de implementación de la prohibición total de circulación vehicular decretada para los domingos por el Gobierno provincial, en el marco de la lucha para minimizar la expansión del coronavirus. El gobernador provincial no ocultó su orgullo.

Agradecimiento para los médicos

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado‘ De Pedro, agradeció ayer el retorno a la Argentina y le dio la ‘bienvenida‘ a casi un centenar de médicos residentes en el exterior que van a trabajar contra el coronavirus en centros de salud locales.

‘Acaban de llegar de Zurich 98 médicos, enfermeros y kinesiólogos argentinos que residían en el exterior‘, dijo De Pedro en su cuenta de Twitter.

Añadió que ‘decidieron volver al país para colaborar en la atención ante la emergencia sanitaria. Bienvenidos a casa y gracias! #ArgentinaUnida‘.

El ministro del Interior acompañó al presidente Alberto Fernández durante el mensaje que emitió anoche a todos los argentinos para informar sobre la extensión de la cuarentena en Argentina.



Respaldo de la oposición a Fernández

La exministra de Seguridad de la gestión de Cambiemos, Patricia Bullrich, expresó anoche el apoyo de ese espacio político a la decisión del Gobierno de extender la cuarentena por el coronavirus y aseguró que trabajará ‘para lograr el mejor resultado como país‘.



‘Presidente, apoyaremos la cuarentena y trabajaremos, como oposición responsable, junto al Gobierno y a todos los argentinos para lograr el mejor resultado como país‘, aseveró Bullrich en una serie de tuits emitidos anoche, tras el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos.



En este sentido, y en nombre de su partido, Patricia Bullrich dijo que estarán ‘trabajando fuerte para tender la mano a todos los sectores que sufren este parate del país‘.

Además, la exfuncionaria de la presidencia de Mauricio Macri destacó la necesidad de ‘ayudar a los más necesitados, los trabajadores, los comercios, las empresas, los monotributistas y las familias‘. Dijo que su partido defiende el ‘trabajo en equipo’.