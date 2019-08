Promesa. Alberto Fernández reiteró que trabajará para "recuperar el crecimiento". Ayer hizo una recorrida por Zárate y San Nicolás, en el norte bonaerense.

El aspirante presidencial Alberto Fernández y su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, estarán juntos hoy en la ciudad santafesina de Rosario para encabezar el cierre formal de la campaña para las elecciones primarias.

El Frente de Todos eligió Santa Fe para hacer su cierre de campaña antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo, y en función de eso preparó un gran acto para hoy en Rosario, frente al Monumento a la Bandera, para que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner tenga una foto que retrate "la armonía" del binomio y, al mismo tiempo, "la vocación federalista" que existe en esa fuerza.

"La fórmula presidencial del Frente de Todos estará en el escenario junto al precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y su compañera de fórmula, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; el primer candidato a diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sergio Massa y una docena de gobernadores, y legisladores nacionales y provinciales", detalló el equipo de campaña de Fernández.

"El acto está previsto para las 17.30, y la idea central es que Alberto firme con cada uno de los gobernadores un acta de compromiso con cinco puntos personalizados, que pondría en marcha en caso de llegar a ser elegido presidente", confiaron portavoces de la campaña kirchnerista.

La elección de Rosario se da por dos razones: por un lado, los sondeos serían satisfactorios para el Frente de Todos, y por otro se buscó que la elección de esa plaza resulte un reconocimiento político para el gobernador electo Omar Perotti, quien la semana pasada acompañó a Fernández en sus recorridas por la provincia.

Fue durante esas excursiones que Perotti y Fernández acordaron firmar un acta de compromiso con puntos clave para Santa Fe, que incluía obras, inversión y seguridad; eso se hará extensivo ahora al resto de los gobernadores que acompañan la fórmula del Frente de Todos.

En ese contexto, además de Perotti dirán presente varios gobernadores, incluyendo al sanjuanino Sergio Uñac.

Si bien el cierre formal de la campaña será hoy con un acto en el Monumento de la Bandera en Rosario junto a Cristina y los gobernadores, Fernández encabezará un acto en la capital cordobesa mañana a la tarde. Lo hará junto a los candidatos a diputados de la lista del Frente de Todos y no está claro si también habrá presencia del peronismo local, que gobierna Córdoba.

Si bien el acto se iba a realizar en el centro de eventos Forja, el pasado lunes los organizadores del frente peronista y kirchnerista subieron la apuesta y decidieron realizar una convocatoria importante en el recinto ubicado en barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba.

"El Orfeo está reservado para el acto de Fernández. Se están afinando los detalles de costos y cuestiones operativas", confirmó una fuente del estadio a medios locales.

Fernández viajará mañana a la provincia de Córdoba "para acompañar el cierre de la lista cordobesa. Simplemente vamos a acompañar y apoyar", habían explicado a la agencia oficial de noticias Télam desde el comando de campaña del Frente de Todos.

Alberto: "Macri deja el peor de los escenarios"



Alberto Fernández dijo ayer que el presidente Mauricio Macri "deja el peor escenario posible" con un "mercado interno devastado y un endeudamiento externo fenomenal".

"Macri deja el peor escenario posible, el gobierno aplicó la lógica que sólo destruye la economía, desatendiendo al mercado interno que tampoco se abre por un dólar subvaluado y un endeudamiento externo fenomenal", dijo.

"Si seguimos haciendo lo mismo que él propone, hacerlo pero más rápido, va a pasar lo mismo. Yo tengo una preocupación creciente por lo que va a quedar de la Argentina de aquí a diciembre, el escenario que ha construido es de mucha debilidad y además sin respuesta", añadió.

Por eso, consideró que "nuestras respuesta es la de volver a prender la economía que Macri apagó", agregó en declaraciones a AM 530 y Crítica Radio. También aseguró que "existe una campaña sucia con el ejército de trolls que ponen en movimiento y con las mentiras que han hecho correr", pero que de aquí al domingo próximo se encuentra "muy feliz de poder explicarle a la gente lo que vamos a hacer y de no tenerles que pedir que me voten sin argumentos", añadió.