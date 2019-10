Una prueba de fuego. Según los primeros análisis, Alberto y Macri fueron los más sólidos del debate. Lavagna y Gómez Centurión fueron los grandes perdedores. No supieron manejar sus tiempos y tuvieron que remarla.

A las 21.04, ante la atenta mirada de millones de argentinos, los seis candidatos que competirán por la Presidencia el 27 de octubre, confrontaron sus ideas de gobierno anoche en el primer debate presidencial obligatorio que en la discusión por la economía, la deuda, la pobreza, el aborto legal y las relaciones internacionales -con Venezuela y el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea como ejes de discordia-, dieron paso a los momentos de mayor crispación: Mauricio Macri apuntó a vincular a Alberto Fernández con el pasado del kirchnerismo y el candidato del Frente de Todos lo acusó varias de "mentiroso".



Macri (Juntos por el Cambio); Fernández (Frente de Todos); Roberto Lavagna (Consenso Federal); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), José Luis Espert (Unite por la Libertad y la Dignidad) y Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) se sometieron al escrutinio del pueblo en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Por el sorteo previo, Macri abrió el debate agradeciendo el esfuerzo hecho por los argentinos especialmente en la última etapa y planteando que "gracias al esfuerzo de todos se resolvieron problemas que vienen de décadas", pero que aún falta. Allí prometió seguir por el camino de la verdad, la decencia, el diálogo y el respeto. E inmediatamente convocó a todos para conversar sobre qué país queremos construir para garantizar el futuro. Pero la respuesta llegó inmediatamente después por parte de Alberto Fernández que no dudó en llamar varias veces "mentiroso", a Macri.



El candidato del Frente de Todos dijo que el gobierno de Macri "fracasó rotundamente" con su política económica y le enrostró al actual mandatario que "sus amigos se llevaron 30.000 millones de dólares" (por la fuga de capitales) y dijo que desde que asumió "no llegó ni un solo peso en inversiones al país".



Tras reiterar en el debate presidencial que "no sabe en qué país vive" Macri, le pidió al jefe de Estado que "deje de mentir" porque "nos hizo un daño enorme". También le remarcó con vehemencia que cuando se vaya habrá dejado 5 millones de nuevos pobres y una deuda externa que cuando llegó rondaba el 28% del PBI y hoy ronda el 100 por ciento.



Macri destacó que, cuando asumió sus funciones, "Argentina era uno de los países más aislados del mundo y su socio estratégico era Venezuela", por lo que bajo su administración se "trabó una relación de confianza con los líderes del mundo", además de "revitalizar" el Mercosur a través del acuerdo con la Unión Europea. Y que hoy "hay energía para que Argentina pueda crecer".



Fernández respondió que no iba a entrometerse sobre la solución para Venezuela y dirigiéndose a Macri dijo no entender "por qué Macri dice las cosas que dice", y dirigiéndose al actual mandatario le

dijo "no sé qué país gobierna"; le reclamó que no intervenga en el caso Venezuela y que espera que "ningún soldado argentino termine en tierra venezolana".



Por su parte, Roberto Lavagna hizo gala del nombre de su frente y arrancó el debate llamando a un consenso, a poner el hombro para superar la crisis. Fue muy optimista sobre el futuro de Argentina y afirmó que para salir de la crisis "hay que salir de la grieta". En tanto, Nicolás de Caño hizo una muy fuerte crítica al acuerdo con el FMI y puso como ejemplo lo que hoy está pasando en Ecuador por el ajuste producto de las recetas del FMI y pidió un minuto de silencio por los trabajadores muertos en las revueltas en Quito. Y volvió a pedir no pagar la deuda ilegítima e ilegal y un aumento de emergencia para los jubilados, los trabajadores y las asignaciones.



Al cierre, Macri recordó que, cuando asumió, el PAMI estaba caracterizado por el "mal servicio a los afiliados" y era una "cueva de corrupción", cuando hoy, dijo, "dos de cada tres medicamentos son gratuitos y funciona de forma transparente y digitalizado, y eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia". Y reiteró que está a favor de las "dos vidas".



"Scioli no mintió"



Alberto Fernández dijo anoche que en el debate de 2015 "alguien mintió mucho y otro dijo la verdad: el que mintió fue el Presidente (Mauricio Macri), que quiere volver a ser presidente, y el que dijo la verdad está en primera fila", en referencia al diputado y expostulante a la primera magistratura Daniel Scioli.

Arancel y sin huelga

José Luis Espert propuso en materia de educación "arancelar la universidad pública" y "limitar el derecho de huelga" de los docentes. Dijo "basta de paros, Baradel", en alusión a Roberto Baradel, jefe del sindicato SUTEBA. Además, planteó "quitarle las obras sociales a los sindicatos" en materia de políticas de salud. Cerró pidiendo evitar el regreso del kirchnerismo al poder. Y acusó de prevendarios a los empresarios.

Alberto y el aborto

Alberto Fernández reiteró anoche su postura en favor de la legalización del aborto para "terminar con la hipocresía". "Todos saben lo que pienso y hay que tender a la legalización del aborto", para que haya "oportunidad para las mujeres pobres que no pueden, como las mujeres ricas, atenderse en lugares privados en condiciones de asepsia", dijo Fernández, quien pidió que "terminemos con la hipocresía".

NOS, sin filtros

Juan Gómez Centurión enfocó su propuesta en achicar el Estado para bajar el déficit fiscal y en terminar con los planes sociales que también sostienen a inmigrantes sin residencia. "No podemos seguir financiando los tours sanitarios de los países vecinos con nuestros recursos". Prometió bajar de los 163 actuales a 20 la cantidad de impuestos. Fue el más vehemente a la hora de mostrarse en contra del aborto legal.

Otros puntos altos

Macri y la deuda

El presidente Mauricio Macri respondió a las acusaciones por la toma de deuda: "Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deuda del gobierno anterior, y el peso restante fue para pagar el déficit fiscal, que no hemos podido reducir totalmente". También destacó que crecieron las exportaciones y que el reciente acuerdo con China para exportar carne genera 50 mil nuevos puestos de trabajo.