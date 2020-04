El presidente Alberto Fernández aclaró ayer que "no hubo conflicto" con los gobiernos provinciales que decidieron no habilitar las salidas recreativas para zonas de bajo riesgo y enfatizó que cada evaluación es potestad de las autoridades locales, en el marco de las regulaciones dispuestas por el Ejecutivo por la pandemia de coronavirus.

"Lo único que tienen (los gobernadores) es vocación de cuidar a su gente y por eso me tienen a su lado; me han acompañado en todas las medidas y son quienes conocen el territorio junto a los intendentes", por lo que "entiendo lo que dicen y los acompaño, no tenemos ninguna diferencia", subrayó ayer Fernández, en una entrevista con radio Con Vos.

El sábado, el titular del Poder Ejecutivo anunció la tercera prórroga de la cuarentena obligatoria. Además, informó que habilitarían paseos recreativos en todo el país de una hora como máximo y que incluía a los grupos de riesgo. Sin embargo, la oposición de los distritos más grandes, que en un hecho inédito se agruparon para plantear su rechazo, obligó al Gobierno nacional a modificar el domingo el decreto y dejar las caminatas recreativas a discreción de cada jurisdicción. Es decir, sería facultad de cada gobernador adherir o no a la medida o aplicarla de acuerdo a sus propios protocolos.

En este contexto, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe anunciaron el domingo en un comunicado conjunto que no permitirán las salidas recreativas contempladas en la nueva etapa de cuarentena, medida a la que se sumaron ayer Tucumán, Corrientes, Misiones, La Pampa y La Rioja.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informó que habilitará salidas recreativas en 33 municipios y que el conurbano continuará la cuarentena sin modificaciones, luego de consensuar las medidas con intendentes del oficialismo y la oposición.

En tanto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó que la cuarentena "continúa tal cual venía sucediendo".

En medio de la tensión política Nación-Provincias, el Presidente contó que el comunicado de los gobernadores fue difundido luego de una conversación que los mandatarios sostuvieron con él.

"Vengo recibiendo a los gobernadores para abrir ciertas actividades, me reúno con especialistas en materia epidemiológica que me plantearon que era necesario hacer algún grado de apertura para que la gente pudiera salir de las cuatro paredes para dar una vuelta y volver a la casa", relató Fernández.

Sin embargo, advirtió que si los intendentes piden "no liberar la circulación porque no pueden controlarlo, lo entiendo y lo admito, pero no sé cuánto tiempo puede durar esto porque ya hay determinados datos que nos dicen que tenemos que ir hacia un proceso de liberación paulatina".

El Presidente dijo que esperaban que las provincias reglamentaran este ejercicio de una forma que luego pudieran controlarlo. Y a modo de ejemplo sugirió paseos por número de DNI y elegir horarios para evitar que todos salgan al mismo tiempo.

"Cuando uno veía los reclamos de los gobernadores, había pedidos mucho más riesgosos. Por ejemplo, pedían poner en marcha la actividad automotriz. Eso es mucho más complejo a que la gente salga una hora a la calle", destacó Alberto.

Pese a estas diferencias, Fernández dijo que entiende la posición de los mandatarios que se opusieron al permiso y hasta hizo una autocrítica por no haber explicado el sábado, en el mensaje que oficializó la prórroga de la cuarentena, que las provincias tendrían la facultad de limitar el ejercicio de estos paseos.

Fernández y Piñera se unen en la crisis

Tras los chispazos por la comparación de Alberto que ubicaba a la Argentina mejor que Chile en su estrategia contra el coronavirus, el presidente argentino y su par trasandino, Sebastián Piñera, hicieron las pases. Ambos conversaron ayer acerca del impacto del coronavirus en el cono sur y coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda de trabajo conjunta y en fortalecer la integración regional para combatir a dos adversarios comunes: "la pandemia y la recesión". Durante la comunicación telefónica, ambos destacaron el vínculo personal que mantienen y la relación histórica que une a Argentina y Chile.