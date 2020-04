Desde juntar firmas hasta convocar a un cacerolazo para hoy jueves a las 20, cruces políticos a favor y en contra, incluso entre figuras de un mismo signo partidario, y una lluvia de pedidos para salir de la cárcel, mientras otros miles ya consiguieron la prisión domiciliaria. Huelgas de hambre y motines carcelarios y fallos judiciales para apurar las salidas y otros para frenarlas. Así, en medio de la grieta por la posible liberación masiva de presos, el presidente Alberto Fernández salió al cruce de las acusaciones en contra de su gobierno por la liberación de presos a raíz de la pandemia del coronavirus. Y denunció "una campaña mediática y en las redes sociales para acusar al Gobierno" de querer facilitar la liberación de condenados. El mandatario aseguró que es una potestad de los jueces disponer las salidas y que su administración no tuvo injerencia en las decisiones. Además, recordó que organismos internacionales y de derechos humanos formularon recomendaciones para "evitar el hacinamiento en las cárceles" en el actual contexto de la pandemia de coronavirus.

"Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", señaló el Presidente a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En ese sentido, el jefe de Estado remarcó que "Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones" y "el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad".

"Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos", enfatizó. Además, Fernández, afirmó que "en el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo" y sostuvo que "algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia".

"En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema", recalcó.

"Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como las que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida", puntualizó.

En medio de la polémica por el acuerdo tras el motín en la cárcel de Devoto, Alberto avaló las recomendaciones para proteger a presidiarios de "mayor riesgo" ante una eventual transición de coronavirus. Hace un par de días el Presidente, en Radio con Vos, ya había precisado su postura frente a este polémico tema: Aseguró que en los centros de detención "hay gente debilitada, que puede sufrir la enfermedad, diabéticos, gente con HIV y de más de 65 años".

Inmediatamente después de los tuits de Alberto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , también salió en forma rotunda a negar que exista un plan en el gobierno bonaerense para la liberación masiva de presos.

En tanto, unas 30 presas y presos políticos de diferentes partes del mundo denunciaron ante la ONU la situación de riesgo en las cárceles durante la pandemia.

Convocan para un cacerolazo a las 20

Un mensaje que circula por Whatsapp convocó a un cacerolazo para hoy jueves a las 20 en todo el país. "Estamos hartos de la falta de seguridad y de la complicidad de funcionarios y jueces con el delito, y queremos que se proteja y se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos", dice la convocatoria.

>> Ya lograron salir 1.700 y van por más

Con la excusa del coronavirus y gracias a un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, más de mil delincuentes condenados salieron de la cárcel y hay otro grupo importante de reclusos que presentó recursos con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con prisión domiciliaria.

Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por Infobae. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.

A la par, están vigentes pedidos individuales de otros 1.300 presos. Hasta la semana pasada, había 2.600 presentados, con nueve hábeas corpus colectivos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.

Mientras tanto, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, 320 detenidos dejaron los penales bajo distintos tipos de modalidades, la mayoría de ellos en arresto domiciliario.

Si bien no existe un registro unificado, al sumar los casos relevados por este medio se concluye que con la excusa del Covid-19 salieron de la cárcel 1.700 presos. Y hay otros 1.300 que esperan un beneficio similar.

El Servicio Penitenciario Bonaerense había mensurado su población vulnerable al coronavirus al comienzo de la pandemia: 644 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con diversas patologías. 233 de ellos estaban diagnosticados con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa. Otros 476 detenidos y detenidas padecían HIV. En los listados había 54 madres con chicos y 22 embarazadas.

Esas nóminas fueron confeccionadas inicialmente en el marco del hábeas corpus colectivo que presentaron las 19 defensorías generales de la Nación. En esa mesa de negociación participó el Ministerio de Justicia de Buenos Aires, que impulsó la liberación de presos, según reconoció el juez de Casación Víctor Violini en una sentencia.

Berni lo cruzó a Zaffaroni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuestionó al exjuez Eugenio Zaffaroni quien había dicho que las prisiones domiciliarias que se otorgan son "para evitar una masacre". Berni disparó que "la única masacre es la de los delincuentes que matan a 1.000 bonaerenses por año".

El rechazo de la UCR y PRO

PRO y UCR expresaron su oposición a la liberación "masiva" de presos "que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas", consideraron que "tienen que cumplir sus condenas" y opinaron que "los que tengan preventiva deben seguir detenidos hasta que no existan riesgo procesal".

> Change.or ya juntó 240 mil firmas

El rechazo a la liberación masiva de presos por miedo al contagio de Covid-19 también se canaliza a través de la Change.org para pedirle al Poder Judicial que desista de la idea de liberar reclusos y que en menos de dos días ya superó las 240 mil firmas.

"Si a una persona que sale a la calle sin autorización la pueden demorar, ¿por qué un delincuente que cometió un delito debe salir?", se pregunta quien inició la petición "No a la salida de los presos", en la plataforma, bajo el seudónimo de "Pedmar Ar". Luego, agrega: "No estoy en contra de que se mejoren las cárceles, pero no le den libertada a los reclusos".