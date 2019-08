En Gral. Deheza. Fernández recorrió la Aceitera Deheza propiedad del exsenador del PJ, Roberto Urquía.

Decidido a meterle presión a la economía en los últimos tramos de campaña para ganar aire y votos, el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció ayer Córdoba que si accede a la presidencia va a "desdolarizar las tarifas" y pronosticó que el dólar en diciembre "va a costar un 25 por ciento más".



En una conferencia de prensa en la ciudad cordobesa de Bell Ville, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner, advirtió que "no es posible que haya un sector de la economía tan importante como la energía dolarizada en un país que produce y consume en pesos". También afirmó también que "no tiene sentido que tengamos luz si las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar".



"Hoy leía que cayó el consumo de luz y Edesur ganó no sé cuántos millones de pesos, eso es que el negocio es para unos pocos", consideró el postulante.



En ese sentido, manifestó su "preocupación" al sostener que el Gobierno de Mauricio Macri aún no aumentó lo que tiene previsto para este año en materia de tarifas y dijo que lo va a hacer después de las elecciones nacionales.



Fernández advirtió que el dólar en diciembre "va a costar un 25 por ciento más" y manifestó que ese porcentaje va a impactar en igual cifra en las tarifas.



Asimismo, aseveró que "en Argentina los únicos que están mejor son los amigos de Macri: los banqueros y los que están en la energía".



"Todos los demás estamos peor", argumentó.



Fernández consideró que Mauricio "Macri nos deja un país muy parecido al 2003, y no lo digo yo, lo dice el FMI (Fondo Monetario Internacional)". Ante ello, pidió "dar un paso para adelante: no se enojen con el pasado, enójense más con el presente".



En esa línea convocó para las próximas elecciones para que "entre todos podamos construir un país distinto, y para construir ese país, Córdoba ni los cordobeses no pueden estar ausentes. Córdoba es muy importante como para quede al margen del tiempo nuevo de esta Argentina".



Previo a su visita a Bell Ville, el precandidato presidencial que tiene como compañera de fórmula a Cristina Fernández, pasó por la localidad de General Deheza para realizar un recorrido en el predio de Aceitera Deheza, propiedad del exsenador nacional peronista, Roberto Urquía. Hoy continuará con su agenda en otras localidades cordobesas, entre ellas, Río Cuarto.

El dólar sigue en alza y se acerca a $46

El dólar subió 33 centavos (+0,72%) y cerró a $45,88 promedio para la venta al público, en tanto en la semana avanzó $1,37 centavos (+3,07%) como consecuencia de un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel mundial. La imposición de nuevos aranceles a China por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, puso en jaque a los mercados emergentes.



En un contexto de devaluaciones casi generalizadas que llegaron al dólar taiwanés o la rupia india entre otros, en la región el real cayó 1,16%, el peso chileno perdió 1,11% y el peso colombiano retrocedió 1,36%.



En el segmento mayorista, la divisa sumó 29 centavos (+0,65%) y finalizó en $44,65, mientras que en el balance semanal ascendió $1,30 (+3%).



El analista financiero, Christian Buteler, resaltó que la suba del dólar "fue menor incluso a otras monedas de la región" sin embargo aclaró que "otros países no tienen tasas del 60% para contener al dólar".