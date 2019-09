Mano a mano. Evo Morales y Alberto consolidaron la alianza estratégica del aymara con el kirchnerismo. Sobre Macri, Fernández dijo que lo único que espera es que "se vaya cuanto antes porque ha hecho mucho daño".

En el marco de una gira exprés a los gobiernos aliados de Bolivia y Perú, que tienen fuertes vínculos con Cristina Fernández, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió en La Paz con el presidente Evo Morales a quien le expresó que el del país andino "es un modelo a seguir en Latinoamérica".



"Me acuerdo que nos reunimos con Néstor cuando vos todavía eras candidato. Y Hebe de Bonafini (presidenta de las Madres de Plaza de Mayo) nos decía: "va a ganar, vas a ver que va ganar". Y tenía razón. Y mirá ahora, has hecho una gran gestión. Es un modelo en Latinoamérica. Siento una gran admiración por vos", le dijo Alberto Fernández a Evo Morales.



Luego, Fernández tomó sus redes sociales para agradecer el encuentro. "Gracias Evo Morales por tu generosidad y compromiso con la integración regional. La unidad de nuestros pueblos es la condición principal para afrontar con éxito los desafíos de un mundo globalizado", publicó a última hora de la noche del jueves, Fernández en su cuenta de Twitter, tras el encuentro con Morales.



Por su parte, Morales -también a través de esa red social- expresó estar "muy agradecido por las palabras de reconocimiento del hermano Alberto Fernández, candidato presidencial de Argentina".



Asimismo, el mandatario boliviano destacó que el postulante del Frente de Todos "valora los grandes logros económicos, políticos y sociales del #ProcesoDeCambio. Somos hermanos latinoamericanos y trabajamos por la integración de nuestros pueblos".



Devolución de gentilezas, el candidato del Frente de Todos dejó elogios y grabó un video con un mensaje a favor del jefe de Estado anfitrión que buscará su reelección en octubre: "El problema que tiene el neoliberalismo y el gobierno de los empresarios es que suelen olvidarse de la gente, están más preocupados por sus negocios y sus empresas y por garantizarles buenos resultados a sus amigos empresarios que en gobernar para la gente".



Hubo una primera versión del video que grabó Fernández en la que mencionaba explícitamente a Mauricio Macri. No quedó el nombre de su adversario en la segunda versión. Por la positiva señaló que los bolivianos tienen una "gran ventaja" porque tienen un presidente "muy preocupado por Bolivia y los bolivianos". El mensaje pareció una advertencia para votantes argentinos y votantes de Bolivia: "Estos gobiernos por ahí gobiernan solo cuatro años pero hacen un daño que por ahí dura mucho tiempo y cuesta mucho remontarlo. Espero que Bolivia siga votando bien", concluyó.



En tanto, Fernández estará hoy en Lima, Perú, donde se verá con el mandatario de ese país Martín Vizcarra.



Antes de la reunión con Evo Morales, Alberto dio una entrevista exclusiva a Infobae en la que se pronunció a favor de "una relación de respecto con Estados Unidos".



En ese sentido, aseguró que si llega al Poder Ejecutivo espera tener una relación de "respeto y madurez" con EEUU, al considerar que un país "como Argentina no puede enemistarse" con la "primera potencia del mundo".



"Estados Unidos es la primera potencia del mundo, ningún país como Argentina puede enemistarse con Estados Unidos", afirmó Fernández. Dijo que no conoce al presidente norteamericano, Donald Trump, y que no habló "con gente de su gobierno", pero agregó: "Lo único que espero es que Estados Unidos tenga con nosotros una relación de respeto y de madurez como nosotros queremos tener con Estados Unidos".

Alberto Fernández se reunirá hoy en Lima con el presidente de Perú Martín Vizcarra.

Demanda de dólar, más que duplicada

La demanda neta privada de dólar y moneda extranjera "más que se duplicó" tras las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto y el Banco Central intervino con ventas en el mercado por primera vez desde el lanzamiento del esquema cambiario en octubre de 2018, informó ayer la autoridad monetaria.



"Agosto resultó un mes heterogéneo para los comportamientos sectoriales del mercado de cambios", indicó el Banco Central en su informe de agosto sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. Según la entidad, "hasta el viernes 9, las ventas por subastas diarias por U$S 60 millones del Tesoro Nacional fondearon las compras netas de las entidades autorizadas a operar en cambios y sus clientes".



Pero, "luego de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la demanda neta privada más que se duplicó y el Banco Central intervino vendiendo divisas en el mercado spot por primera vez desde el lanzamiento del esquema cambiario en octubre de 2018", detalló.



También fue heterogéneo el comportamiento de los depósitos privados en moneda extranjera durante agosto: "El aumento inicial de unos U$S 300 millones hasta el 9 de agosto fue revertido por la caída de U$S 5.900 millones durante el resto del mes", consignó el Banco Central.