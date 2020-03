Alertado por el crecimiento constante de los casos confirmados de coronavirus y con el foco puesto en salir al cruce con medidas más drásticas para intentar contener una explosión de contagios, Alberto Fernández reactivó su idea de ir a una paralización total del país.

Ahora, es la oposición que la se plantó firme frente al Gobierno y pidió al Presidente que reactive su Plan A.

Es que esta idea ya había ganado la voluntad del Presidente el domingo pasado cuanto lo adelantó en dos notas radiales muy temprano por la mañana. Pero en la tarde-noche cuando se esperaba la confirmación de su adelanto, Gobierno sólo se limitó a suspender las clases por 15 días hasta el 31 de marzo.

Alberto explicó entonces que él habló como abogado, pero que los expertos que asesoran al Gobierno en el Comité de Crisis consideraron que no era necesario parar el país y aconsejaron al Presidente reconsiderar su plan y en todo caso evaluarlo con el día a día. Pero, como el conteo de enfermos no para y cada vez son más las provincias afectadas -ayer se sumaron 19 casos lo que llevó a un total de 97 en todo el país-, la alarma volvió a encenderse y otra vez está bajo análisis un cierre del tipo "a la italiana" sólo 72 horas después de haber descartado esa medida.

Desbordado por la pandemia, Italia cerró sus fronteras y forzó a una cuarentena obligatoria a toda la población del país. Pero todos coinciden que la medida llegó demasiado tarde.

Ayer, la península sumó casi 400 muertos en un solo día.

La reactivación de la idea comenzó a cobrar fuerza ayer por la tarde después de la reunión de Alberto con los jefes de bloques del Congreso y hoy podría anunciarse tras la reunión del Presidente con los gobernadores.

Es que lo líderes de la oposición cerraron filas con le idea de un cierre total frente a la amenaza de que el número de contagios pueda volverse incontrolable en el país.

"Si tenemos que profundizar el aislamiento para evitar que el virus se expanda, lo vamos a hacer", dijo el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando fue consultado sobre la posibilidad de decretar la cuarentena total.

Massa respondió preguntas en una conferencia de prensa junto a líderes parlamentarios de la oposición tras la reunión con Alberto.

Como mensaje principal, Massa destacó que el Gobierno recibió de la oposición todo el apoyo para enfrentar la pandemia: "No hay gobierno y oposición. No hay grieta frente a esta pelea", aseguró.

A su turno, el titular del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo que el coronavirus "no es ideológico y no es político, es qué tipo de sociedad estamos dispuestos a salvar entre todos". Y reiteró que no habrá ningún tipo de especulación política.

"Hemos ratificado la centralidad de las decisiones en torno al Presidente, cuando hay emergencia tiene que haber centralidad", dijo.

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, confirmó que "mañana -por hoy- se llevará a cabo una reunión definitoria del Presidente con los gobernadores".

"Queremos transmitir a la sociedad que vamos a actuar con mucha responsabilidad", explicó.

Bali Bucca explicó que desde el Interbloque Federal le entregaron un documento al Presidente. "El primer punto habla de extender la cuarentena a todo el territorio nacional. Le hemos dicho al Presidente que tendrá todo nuestro apoyo", resumió.

"Estamos convencidos que aislarse es salvarse y hoy es la única vacuna que puede evitar la propagación del virus", dijo el legislador del Interbloque Federal.

Cierre de provincias

6

son las provincias que hasta ayer cerraron sus fronteras con aislamiento obligatorio. A Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero se sumó, Chaco, Tierra del Fuego y Mendoza.

Construirán 8 hospitales modulares

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, anunció ayer la construcción de ocho hospitales modulares de emergencia con 560 camas de terapia intensiva e internación para ampliar la red de asistencia sanitaria en plena lucha contra el coronavirus, de los cuales tres estarán ubicados en ciudades del interior del país y los otros cinco en el conurbano bonaerense.

En el conurbano bonaerense los centros asistenciales estarán ubicados en las localidades de Florencio Varela, Quilmes, Tres de Febrero, Hurlingham y Moreno.

Estos espacios se encuentran ya equipados con salas de atención primaria, guardia médica, shock room, laboratorios de análisis clínicos, consultorios y áreas de diagnósticos por imágenes y se ubican en áreas de alta concentración geográfica, cerca de hospitales de referencia.

En tanto, en el interior, se construirán en Resistencia (Chaco), Gran Córdoba y Gran Rosario.

Los centros tendrán una superficie de 1.000 metros cuadrados y serán escalables, lo que significa que pueden ser ampliados con facilidad es caso de ser necesario, a través de la metodología de la construcción en seco que permite la edificación de manera simultánea de todas las unidades, a través de turnos rotativos a lo largo de 24 horas.

Los hospitales modulares serán construidos Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Santa Fe.

Los hospitales brindarán atención durante las 24 horas, con una dotación de 100 médicos, especialistas y trabajadores de la salud.

Los módulos estarán equipados con 24 camas de terapia intensiva; 46 camas de internación; boxes de aislamiento; poliductos de cabecera de alta complejidad; central de oxígeno con flumiters y humidificadores; biombos y separadores por cortinas, etc.