Tuvieron un rol clave en los controles y la asistencia social a lo largo de los cuatro meses de cuarentena. Por eso el Presidente los compensó: Alberto Fernández anunció ayer una recomposición salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas que, a partir del 1 de octubre próximo, pasarán a percibir todos sus suplementos de forma remunerativa, lo que "pondrá fin a inequidades y desigualdades que se dieron por años".

Según explicaron fuentes del Ministerio de Defensa, la medida abarca a todos los miembros de las fuerzas, y estiman que el blanqueamiento de los ítems representará en promedio el 12% del total del haber de los uniformados. En total esta medida permitirá blanquear ítems por $2.250 millones de pesos al mes.

El anuncio presidencial es clave ya que el Estado ha tenido que enfrentar una gran cantidad de juicios de las fuerzas de seguridad, que muchas veces terminaron en la Corte Suprema con fallos contra el propio Estado, por la informalidad a la hora de abonar los salarios, algo que se repite en varios sectores gubernamentales. En ese sentido, Fernández manifestó que su decisión tiene como objetivo "ponerle fin a todas las inequidades que se fijaron en este tiempo".

"Es sabida la serie de juicios que se han acumulado en contra del Estado por esta situación", aseguró Fernández en la misma línea. El propio ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó que sólo para este año se destinaron $40 mil millones para el pago de los juicios.

Fermández hizo el anuncio al participar ayer al mediodía del encuentro anual de camaradería de las FFAA realizado en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, en la ciudad de Buenos Aires.

Fue un encuentro con un formato distinto debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, y al que asistió personalmente el mandatario.

Acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y los titulares de las tres fuerzas, Fernández anunció: "Hemos dispuesto que, desde el 1 de octubre, los suplementos no remunerativos pasan a ser cobrados como suplementos remunerativos, lo que va a poner fin a las inequidades y desigualdades que se dieron en estos años".

En ese marco, el Presidente reconoció que "en todos estos años las Fuerzas Armadas no fueron bien tratadas en términos salariales y hoy tenemos un gran desorden en estos términos".

Por otra parte, el mandatario resaltó la labor de los miembros de las fuerzas en la lucha contra el coronavirus, en el marco del operativo que fue denominado "General Manuel Belgrano".

"Estuvieron presenten cuando el pueblo los necesitó. No estuvieron ausentes. Este año fueron acciones primordiales, centrales, las que hicieron para que la Argentina sigan de pie y se cuide la vida de los argentinos. Ustedes hicieron mucho", remarcó. En esa línea, Fernández dijo que quiere "Fuerzas Armadas integradas a la sociedad y preparadas en el respeto de los derechos humanos" y destacó: "Me fue grato ver a los argentinos aplaudiendo a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas" en el marco de los operativos que vienen realizando durante el aislamiento en las zonas más vulnerables. Con respecto a la política de defensa, el Presidente dijo que la Argentina es "amante de la paz" pero que hay que "preservar la soberanía y los derechos de los argentinos". En ese marco, indicó que se está "evaluando de qué manera poder reequipar a las Fuerzas Armadas". "Tenemos que iniciar una política de defensa porque se ha paralizado en estos últimos años y tenemos que ponerla en marcha", insistió el mandatario. Durante el particular encuentro también homenajeó a los combatientes de Malvinas y a los tripulantes fallecidos del submarino ARA San Juan.



Fin del aislamiento

Se trató de la primera vez después de poco más de un mes que el presidente Alberto Fernández concurrió de manera presencial a un acto fuera de la residencia de Olivos. Por recomendación de la unidad médica presidencial, Alberto permanecía confinado en la residencia oficial desde el 17 de junio.