Polémico. Alberto dijo: Esta "terrible y ridícula deuda" la tomó "un gobierno democrático", en referencia al de Macri, pero agregó que "el resto del mundo" no tiene la culpa de lo que eligen los argentinos.

Después de un agitada noche en Twitter donde la charla con sus seguidores se convirtio en tendencia, el presidente electo, Alberto Fernández participó de la conferencia anual de la UIA donde reiteró ayer que la deuda que mantiene el país con organismos y acreedores internacionales se va a "pagar el día que hayamos crecido". En ese sentido, aseveró que no se va a saldar a costa de "los que menos tienen y dan empleo" y les propuso a los empresarios "decidir entre todos" para resolver los problemas del país.

Así lo afirmó al disertar en la XXV conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolla en Parque Norte y que por la tarde clausuró el presidente, Mauricio Macri que pidó mantener a raya el déficit -ver nota vinculada-.

."Vamos a pagar el día que hayamos crecido, producido más, exportado más y y hayamos conseguido los dólares para pagar esa deuda; así va a ser esta vez", dijo Fernández al hablar de la deuda y agregó enfático: "Esa deuda no la van a pagar los que menos tienen y dan empleo". En el mismo sentido, manifestó que no se va a "dejar convencer por los cantos de sirena, porque nos han dejado en el fondo del mar. Espero que todos lo entendamos". "No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas y han sido acordadas de un modo delirante, se lleven puestos a la industria", añadió.

Luego precisó: "No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos, pero esta vez esa deuda no lo van a pagar los que menos tienen, los que producen, los que dan empleo. Vamos a pagarla luego de que los que producen produzcan más".

En ese marco, el mandatario electo sostuvo que "la solución no es tirar argentinos por la ventana porque sobran", y dijo que para resolver los problemas del país "hace falta un compromiso social de todos y cada uno de nosotros". También reafirmó su compromiso de "crear un consejo económico y social para pasar de la política que impone medidas a la política que busca consensos para pensar un futuro", y agregó: "Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y les propongo decidir entre todos".

Al dirigirse a los industriales, dijo: "Todos tienen que hacer un aporte y un compromiso, algo van a tener que dar y algo tendrán que resignar". "Se equivocan quienes piensan que el debate es ver por cuánto congelamos precios y salarios. El debate es ver lo que tenemos que hacer para que Argentina se ponga de pie y vuelva a producir", añadió Fernández.

Por otro lado, cuestionó que, tras cuatro años de gestión de Mauricio Macri, "las cuentas fiscales quedan en estado deplorable y con reservas para seis meses, algo de lo que yo me avergüenzo mientras otros (funcionarios actuales) lo celebran". "No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan. Yo siento que camino en un pantano", expresó el mandatario electo.

"Llegamos un punto de caída que debería asombrarnos. Fueron 4 años de especulación financiera y ustedes son víctimas de la situación", reflexionó.

En un documento emitido por la Jefatura de Gabinete de Macri, el actual Ejecutivo aseguró que debió pedir prestado porque heredó un "déficit enorme" y habían quedado "muchas cuentas sin pagar del gobierno de Cristina". "Dos de cada tres dólares que tomamos de deuda fueron para mejorar los plazos o las condiciones de deudas viejas o también para cambiar los acreedores", añadía ese texto, divulgado a principios de noviembre.

> Michetti tomará juramento a Alberto

El juramento a Alberto Fernández se lo tomará la vicepresidenta Gabriela Michetti, a quien le corresponde presidir la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre. En rigor, Michetti es la que tomará el juramento a la fórmula presidencial que se hará cargo a partir del 10 de diciembre, primero a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner y en segundo lugar a Alberto Fernández.

Esta fórmula es la que interpretaron los constitucionalistas que consultó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el artículo 93 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, será Michetti la encargada de realizarlo, aunque la futura vicepresidenta había expresado que quería ser ella, a lo que la vicepresidenta saliente había accedido para no transformar la ceremonia en un tira y afloje entre ambos equipos. Luego, el presidente se trasladará en su propio auto a la Casa Rosada donde será saludado por militantes.