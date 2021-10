Las estafas virtuales están a la orden del día y los métodos son los más diversos. Esta vez se viralizó en redes sociales un supuesto mensaje del ANSES en el que le adjudicaban al usuario el cobro de $95.000 bajo la "ley de ajustes de cobros innecesarios" que no es real. Luego de eso el correo juega con la necesidad del destinatario y dice que "Se aproxima el vencimiento".

Cómo detectar una estafa de ANSES

La desesperación es una mala manera para afrontarlas y por esta razón siempre que llegue un mail de una entidad "exigiendo" una acción urgente hay que dudar. Además, se recomienda siempre ingresar desde el buscador a las páginas oficiales y no desde un correo electrónico, ya que puede tratarse de una ciberestafa.

"Desde llamados anónimos o teléfonos con códigos de área de Buenos Aires (011) o La Plata (221) o (351) o por mail, delincuentes envían imágenes como estas para completar con datos y prometen bonos o beneficios. Es falso", advirtió la Anses en un comunicado oficial.}

Por otro lado, la entidad exhortó a las personas a no dar sus datos a nadie y no completar con datos ningún sitio web que no sea el oficial. "Mucho cuidado, Anses no está llamando desde ningún teléfono ni envía personal a domicilio. Corten de inmediato y bloqueen el número", explicaron.