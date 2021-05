El médico y docente universitario, Oscar Atienza, advirtióque “el sistema de salud de Córdoba está colapsado" porque “ya no tiene camas ni médicos” para el tratamiento de los casos de coronavirus.



Atienza, quien es magister en servicios de salud y realiza análisis sobre la situación epidemiológica global, manifestó a la emisora AM 750 de Buenos Aires que la situación de la provincia de Córdoba es “extremadamente complicada” por el récord de contagios que tiene diariamente.



El médico, docente universitario en Medicina y Ciencias Económicas en la Universidad de Córdoba, aseguró que la provincia es el distrito con mayor cantidad de camas de terapias intensivas de todo el país, al afirmar que cuenta con 3.302 y representa el 30% de todas las camas de Argentina.



“Pero el 30% de los internados del país está en Córdoba”, por lo tanto “lo de Córdoba ya es una catástrofe”, advirtió Atienza.



Además, agregó que en comparación con su densidad demográfica, “Córdoba cuenta con la mayor proporción de camas de internación y de médicos de todo Latinoamérica y aún así todas las camas están ocupadas"



Atienza agregó que en la última semana se duplicaron los casos en la provincia y "ya no hay una sola cama" en todo el distrito.

Fuente: Télam