El papa Francisco designó a un cordobés al frente del segundo ministerio más importante de la curia romana. Se trata del actual arzobispo de La Plata, Víctor Manuel "Tucho" Fernández, que liderará el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Es un organismo clave en la estructura de la Iglesia, que se encarga de la integridad de la doctrina católica y que está al frente de los juicios canónicos por pederastia.

Con 60 años de edad, Fernández es uno de los prelados más cercanos a Jorge Mario Bergoglio. El Papa resaltó la trayectoria del arzobispo Fernández al designarlo ayer como prefecto del dicasterio, el organismo encargado de los juicios canónicos por pederastia. "Como nuevo prefecto del dicasterio te encomiendo una tarea que considero muy valiosa", le dijo Francisco al obispo argentino en una carta divulgada por el Vaticano junto a la designación.

Fernández aclaró en redes sociales que "la primera vez que (Francisco) me lo pidió le di varias razones para decir que no; una de ellas es que la tarea incluye la cuestión de los abusos de menores y yo no me siento preparado". El religioso apuntó: "Sin embargo, cuando él estaba en el hospital, me volvió a pedir lo mismo. Era imposible decirle que no. Pero él me explicó que el tema de los abusos ahora está en una sección bastante autónoma, con profesionales que saben mucho". "Por lo tanto yo tendría que ocuparme de otra cosa: animar un pensamiento cristiano libre; esto me entusiasmó", señaló.

La inesperada designación cayó como una bomba en el Vaticano por la joven edad del cordobés. Fernández reemplazará a Luis Ladaria, de 79 años, en septiembre. La duración inicial en el cargo es de cinco años, que se pueden renovar. Ladaria superó el límite de 75 años para los cargos ejecutivos de la curia.

Se trata del segundo ministerio más importante de la curia, después del Dicasterio para la Evangelización. Fernández es el primer prelado argentino y de confianza que Bergoglio decide traer a Roma para ocupar un cargo más que relevante de la administración central de la Iglesia católica. Fernández dejará de ser arzobispo de La Plata.

"La función del Dicasterio para la Doctrina de la Fe es ayudar a proclamar el Evangelio en todo el mundo", indica la Constitución Apostólica.

En la curia romana, sobre todo entre los funcionarios de la "vieja guardia", muchos recuerdan a Fernández desde tiempos anteriores a la elección del papa del fin del mundo. Debido a un lobby eclesiástico conservador en el país contrario al entonces arzobispo de Buenos Aires, Fernández tuvo dos años frenada la aprobación a su cargo de rector de la Universidad Católica Argentina (UCA). Pero todo cambió para él con la elección de Bergoglio, que lo convirtió en arzobispo titular de Tiburnia y en el primer obispo argentino nombrado por él.

El 2 de junio de 2018 fue designado arzobispo de La Plata, en reemplazo de Héctor Aguer y en febrero de este año, en un cargo en el nuevo Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Fernández fue el encargado de convocar al oficialismo y a la oposición el año pasado, en un acto en homenaje a Francisco. "Como rector de la UCA alentaste una sana integración del saber", escribió Francisco al nuevo prefecto. Fernández ha llegado a decir que Eva Perón "trasciende un movimiento político y es patrimonio de la humanidad".