Una serie de allanamientos y detenciones alteró la tranquilidad de las ciudades de Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel, en la provincia de Chubut, como consecuencia de una investigación de casos de corrupción vinculados con sobreprecios en la obra pública.

Durante los procedimientos fueron detenidos el ex ministro de Economía chubutense Pablo Oca, el ex jefe de gabinete de Chubut Víctor Hugo Cisterna y quien fuera el secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero. Además, quedaron detenidos otros ex funcionarios públicos y empresarios de la construcción.

El momento más tenso del operativo se produjo cuando efectivos policiales fueron a realizar un allanamiento en la vivienda de la calle Posadas 1376 de Trelew, propiedad de la familia Das Neves, donde María Victoria, la hija del ex gobernador, manifestó su enojo por la situación.

En la casa de Raquel Di Perna, viuda de Das Neves, fueron encontrados miles de pesos y dólares que, según los hijos del ex gobernador, eran ahorros que la familia tenía guardados en el domicilio.

La Justicia de Chubut investiga presuntos casos de corrupción durante la gestión de Das Neves que involucran a empresarios de la construcción y a funcionarios del gobernador fallecido en octubre pasado.

Tanto María Victoria como Pablo, hijos del fallecido mandatario, acusaron al actuar gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, de montar "un show". Además, ambos escribieron en sus redes sociales, publicaron fotos del allanamiento e ironizaron con el resultado del procedimiento en sus casas.