Walberto Allende aseguró que el proyecto de despenalización del aborto no soluciona los "problemas de fondo". "hay funcionarios que tienen que hacerse cargo de la responsabilidad que tienen. Lo del ministro de Salud de la Nación es un fracaso, no está cumpliendo con el rol que le dio el presidente".

"No es lo que esperábamos, acá no se atacan los problemas de fondo. Fue un debate histórico y ahora hay que trabajar en conjunto para que no hayan más muertes en el país por embarazos clandestinos", agregó en diálogo con DIARIO DE CUYO.