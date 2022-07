En otra jornada de alta tensión, el dólar blue pegó un salto de $20 y cerró en un nuevo máximo histórico. El billete ilegal se vendió ayer en cuevas porteñas a $337 (tras tocar un tope intradiario de $338). Así, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se disparó hasta el 160,7%, el mayor nivel en 40 años.

Si bien llegó a tocar los $338, pasadas las 14 el blue redujo el incremento levemente. El pasado 21 de junio, el blue cotizaba a $220 para la venta. Un mes después, el billete paralelo ostenta una suba de $117, esto se traduce en un incremento del 53,18%.

Si bien durante la jornada los tipos de cambios bursátiles se mantuvieron por encima del dólar ilegal, sobre el final de la jornada cerraron por debajo. Así, el dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el Global 2030- subió 6,8% hasta los $329,8 con lo cual, la brecha cambiaria con el tipo de mayorista se ubicó en el 154,5%. Durante la jornada, el también denominado "dólar cable" tocó los $340.

En tanto, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- trepó 7,5% hasta los $321,5, el spread se ubicó en los 151,6% frente al tipo de cambio oficial mayorista. Así esta jornada el CCL creció $21 y el MEP $22,6. No se registraba un alza de tal magnitud desde el lunes 4 de julio, la primera jornada posterior a la renuncia de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía, cuando los tipos de cambios bursátiles subieron cerca de un 10%.

El Banco Central vendió poco más de U$S 50 millones, en otra jornada con fuerte demanda de divisas para la importación de energía. De esta manera, la autoridad monetaria acumula un saldo negativo de U$S 340 millones en lo que va de esta semana. Mientras que en lo que va del mes lleva acumuladas pérdidas por U$S 1.000 millones en total.

Si bien a fines de junio se aplicó una serie de medidas nuevas para frenar la pérdida de reservas, muy agravada por las importaciones de energía en los últimos meses, el equipo económico no consigue los efectos deseados. De hecho, desde que se hicieron efectivos esos ajustes al cepo a la fecha, el Banco Central tuvo un comienzo muy malo de julio, en el que perdió casi U$S 600 millones, luego acumuló compras por U$S 90 millones en los segundos siete días del mes y, en esta tercera semana, volvió a tener que vender casi U$S 350 millones, tal como se dijo.

La compleja situación de las reservas se explica por la convivencia de varios elementos. La estacionalidad propia de la oferta de dólares: empezamos a entrar lentamente en los meses de menor oferta de divisas porque bajan los niveles de la cosecha.

Un posible retraso puntual de exportadores que tienen ese margen de días para liquidar, dado que la liquidación del agro cayó un 16% este mes en promedio diario respecto de lo que sucedió en junio.

El dólar cripto o dólar bitcoin se disparaba un 7,8% hasta los $342,94, según el promedio entre los exchanges locales que reporta Coinmonitor.

Agroindustria: cita con dos provincias

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los gobernadores de La Pampa y Formosa, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán, respectivamente, se reunieron ayer por el proyecto de ley de Agroindustria.

El encuentro se realizó en el Ministerio del Interior, en Casa Rosada. El 6 de este mes la Cámara de Diputados analizó en plenario de las Comisiones de Industria y de Agricultura y Ganadería el proyecto que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción agropecuaria y agroindustrial de las 24 cadenas de valor del país.