Granata, modelo y panelista, afirmó además por radio La Red que "ya estoy trabajando y voy a molestar porque voy a ir a trabajar y estaré en todas las sesiones" de esa Cámara.

La dirigente del partido "Unite por la Familia y la Vida", cuyo eje central es la postura antiaborto, relató que en las elecciones de este domingo en Santa Fe consiguió seis diputados y que hay un séptimo en disputa que se dirimirá tras el conteo final de votos.

Agregó que tiene casi la misma cantidad de legisladores que el peronismo y por ello le envió un mensaje al gobernador electo: "Estoy esperando que Perotti me llame a tomar un café, porque juntos seremos la segunda fuerza en Diputados".

Contó que "muchos llaman para que los apoye porque tengo 300.000 votos a favor" conseguidos en los comicios recientes, pero aclaró que "hasta ahora no tengo candidato" a presidente definido para votar, aunque aseguró que "en un balotaje voto a Macri".

"Votaría a Macri pese a que (su candidato a vice, Miguel) Pichetto es abortista, porque Macri es 'celeste', es provida. A Cristina (Fernández) no la voto ni loca...ojalá que no vuelva, porque no quiero que mis hijos crezcan con esa mujer. Ante la desgracia -insistió- voto a Macri".

Sobre el resultado general en Santa Fe, sostuvo que entre los factores que operaron en contra del gobierno actual está el hecho de que "los narcos se han instalado desde que está el socialismo en la provincia y ninguno se ha hecho cargo", aunque admitió que "sí han hecho cosas en salud, como los hospitales".

Asimismo, Granata dijo que va a impulsar cambios en la Cámara de Diputados, como "bajar el presupuesto en esa pavada de tener ocho asesores, que me parece ridículo. En Santa Fe solo de asesores de concejales se gastan 22 millones de pesos" por mes.