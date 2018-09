La salida de Luis Caputo del Banco Central y su reemplazo por Guido Sandleris, en medio de la interna por el rumbo de la política monetaria con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne tomó por sorpresa a los mercados y profundiza la incertidumbre en torno al futuro del rumbo económico.





Para conocer las impresiones que deja la renuncia de Caputo, ámbito.com consultó a diferentes analistas de mercado:





Christian Buteler, analista financiero



"Peor noticia no puede haber. El grado de irresponsabilidad que tiene esta gente me asombra día a día. Alguien puede decir que había problemas con el ministro de Hacienda pero no son de ahora, ambos forman parte del gabinete económico hace bastante tiempo. En esta crisis que está atravesando la Argentina no puede ser que venga un presidente del Banco Central y dure nada más que dos meses. Ayer el presidente de la Nación tratando de llevar tranquilidad a los mercados mientras tanto en la Argentina 12 horas después renuncia el presidente del Banco Central. Y si es un problema personal, creo que el país debería estar por encima de los problemas entre funcionarios".





Nery Persichini, economista jefe de GMA capital



"La primera reacción en el mercado de futuros de dólar hay subas de entre 4 y 5%, diciembre en 43,5 producto de la incertidumbre que generó este volantazo con la salida de Caputo que a priori se dice que es en disidencia con las medidas del FMI incluidas en el segundo acuerdo que está a punto de conocerse".



Gustavo Ber, de la consultora Ber



"Generó mucha sorpresa la renuncia, más en medio de las negociaciones con el FMI, y ello se está reflejando en la negativa reacción inicial que están teniendo el dólar, los bonos en dólares y los ADRs. Según referencias del exterior, dado que los activos aun no abrieron en la plaza local, aunque se verán de inmediato arrastrados a dichas referencias, más allá que en pesos se puedan camuflar por la escalada del tipo de cambio implícito. Desafortunadamente llega una inoportuna dosis adicional de incertidumbre, a la que ya ayer rodeaba el monto de asistencia adicional del FMI y desató una toma de ganancias tras la fuerte recuperación, en un contexto externo además menos amigable".