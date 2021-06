La presencialidad escolar es uno de los temas que más diferencias ha generado entre el oficialismo y la oposición, en el marco de las restricciones que se aplicaron para contener el avance de la pandemia.

En ese contexto, luego de muchas discusiones y fuego cruzado, la noticia ahora es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires empezó a analizar la vuelta a las aulas en el distrito bonaerense.

“Si los números nos dan, pasaremos a una fase más distendida: si logramos estar debajo de los 500 casos cada 100 mil habitantes, podemos volver a tener presencialidad escolar, por supuesto con cuidados...”, adelantó Daniel Gollan en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con vos.

El ministro de Salud bonaerense indicó que eso se va a saber antes que finalice el fin de semana, pero admitió: “Si seguimos con este nivel de caída de casos nos estaría dando la posibilidad” de tener clases y de relajar algunas restricciones a partir de la semana que viene.

“Según los indicadores del semáforo y la ocupación de UTI, venimos bien. Si seguimos así y los números nos dan, pasaremos a fases más distendidas”, adelantó Gollán que podría traducirse también en más apertura comercial, sobre todo en el sector gastronómico y los shoppings.

“Se estiran los horarios, pueden volver actividades al aire libre, puede volver algún aforo en el interior. No creo que el DNU salga muy diferente al proyecto de ley”, indicó el Ministro.

Al ser consultado específicamente sobre la vuela de los chicos al colegio, Gollán dijo: “Podríamos volver a tener presencialidad escolar. Lo vamos a saber el domingo”.

Al analizar la situación epidemiológica, Gollán remarcó que las medidas de confinamiento estricto durante 9 días impuestas por el presidente Alberto Fernández “redujeron un 54% la circulación” y tuvieron un fuerte impacto en el descenso de casos.

“Estamos con una caída interesante de la cantidad de casos, tenemos casi 2 mil promedio menos por día”, explicó el Ministro provincial, en clara alusión a la llegada de más vacunas y al ritmo creciente de la campaña de vacunación en el distrito.

“Vemos una distención de las camas de terapia intensiva. Los egresos suelen ser por óbitos pero ya no ingresa la misma cantidad de gente. La tendencia es que habrá cambios para mejor en algunos municipios. La situación va de peor para mejor, se ve significativamente en AMBA”, admitió Gollán.

Remarcó que el sistema de semáforo de fases “dio muy buenos resultados” en la Provincia, sobre todo en el interior provincial, y que si los indicadores nuevamente se nos van por arriba de los valores, tendremos que tomar una medida especial pero estamos vacunando más gente y cortamos la posibilidad de la gravedad”.

Al referirse a la aparición de la variante Delta en el país, Gollán se mostró preocuado y puso el foco en que algunas de las vacunas no son del todo efectivas para este caso en particular: “Preocupa, seguimos atentamente la variante en Inglaterra que tiene vacunada al 60% de su población. Hasta ahora, estaban en 1500 casos diarios y subió a 7 mil. Las vacunas que usaron, AstraZeneca y Pfizer, demostraron tener menos eficacia contra esta variante ante la enfermedad pero no viene sucediendo que se traduzca en internados y muertos”.