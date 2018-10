Canasta estival. La renovación del programa Precios Cuidados incluiría 15 artículos de la canasta navideña y agregaría otra de consumo masivo durante la época veraniega del primer trimestre del año.

Con el dato confirmado de que la inflación de septiembre llegó a 6,5%, las alarmas del Gobierno se encendieron y están buscando vías para intentar paliar el duro momento para el bolsillo de los argentinos: Se analiza ampliar la canasta de Precios Cuidados para incluir al menos 15 productos "navideños" y del consumo de fin de año y verano. Además, habrá más controles en los supermercados y hasta no se descarta un grupo de precios "congelados".



Según adelantó el diario Perfil ayer, esta vez no se trataría de una canasta diferenciada sino que el nuevo marco permite sumar productos al acuerdo general. Lo que no se estableció ahora son los precios. Algunos supermercados empezaron a hacer encargos antes de que se negocie y encontraron que la canasta navideña llegaba con aumentos del 80% al 100%. Por eso, se analiza también el aumento de precios que permitirá el Gobierno en la próxima ampliación del programa frente a la aceleración de precios y a un alza acumulada superior al 30% en lo que va del año.



Las otras claves en las que pondrá énfasis la Secretaría de Comercio está en el cumplimiento del programa Precios Cuidados, que no haya desabastecimiento y esté mejor señalizado.



Para que no haya faltantes también se enfocaron más en primeras marcas, que tienen mayor volumen y pueden garantizar el cumplimiento del programa.



Incluso volvieron las inspecciones a los supermercados por parte de la cartera que conduce Ignacio Werner.



"El Gobierno está lejos de hacer un control de precios", indicó uno de los participantes del sector en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata. De todas formas, en las últimas reuniones con el sector, el Ejecutivo pidió cumplimiento del abastecimiento en precio y forma de carnes y advirtió que, de lo contrario, podría mediar un "congelamiento de precios".



La posibilidad de contar con "precios congelados" también se analiza. De hecho, fue parte de la campaña individual de algunos comercios, que ahora se traslada a otros sectores del consumo masivo, por ejemplo, de la mano de una cadena de farmacias.



A principio de la gestión de Miguel Braun ahora secretario de Política Económica, la Secretaría se había mostrado "dura" con el sector: incluso se habían aplicado multas en las distintas cadenas, hasta la de su tío, Federico Braun, para la que tuvieron que hacer 100 km para llegar al local de Mercedes. "En la Ciudad hay controles, pero en las provincias son mucho menores", indicó uno de los voceros.



En los supermercados, Precios Cuidados llegó a representar el 10% de la facturación en 2014 en el momento de mayor popularidad del programa a cargo del exsecretario de Comercio Augusto Costa.



El año pasado fue del 2% y ahora está volviendo a crecer, hasta el 4%, según fuentes del sector.



Ante la suba de los precios, los empresarios creen que se convirtió en una alternativa para las familias, además de las segundas marcas.



"La caída de Precios Cuidados no se dio por un tema de señalización. Con el Gobierno anterior había mucha publicidad. Los productos estaban en todas las tandas de Fútbol para Todos", recordó un representante del sector supermercadista.



"El problema son los productores, que entregan en cuotas determinados productos", aseguran y ponen como ejemplo la yerba mate, donde las empresas ponen cupos porque no pueden cumplir con la demanda. Una yerba de Precios Cuidados puede costar hasta la mitad de una "liberada".



En la cadena supermercadista, en tanto, aseguran que la sostenida caída del volumen de ventas le pone un freno al traslado de precios de la devaluación a las góndolas, de la mano de la restricción monetaria.

Precio mayorista



Los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior buscan con estas medidas en estudio evitar que la devaluación siga trasladándose al costo de los productos de consumo masivo, y frenar el alza de los precios mayoristas al público consumidor, que según el INDEC llegó al 16% en septiembre pasado.