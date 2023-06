Uno de los fiscales que investigan el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida en Chaco desde el 2 de junio último y por cuyo crimen permanecen detenidas siete personas, entre ellas su marido y sus suegros, analizaban hoy levantar y rastrillar el asfalto de una calle en pleno barrio Emerenciano Sena para buscar si debajo del concreto pudieron haber quedado restos de la joven de 28 años.



El fiscal Jorge Gómez confirmó hoy en declaraciones a la prensa que ya mantuvieron contacto con el dueño de la empresa que realizó el asfalto de menos de cien metros de una calle de ese barrio -construido por el padre de César Sena, marido de Cecilia- para que mañana se presente en la fiscalía para declarar y que presente toda la documentación relacionada al trabajo que realizó en esa zona.



La hipótesis sobre la posibilidad de que debajo del asfalto pudieran estar los restos de Cecilia surgieron a raíz del testimonio de vecinos que, según aseguraron, esa obra se realizó dos días después de la desaparición de la joven y que se llevó a cabo durante la noche, un horario que no es habitual para ese tipo de trabajos.



"Primero tenemos que determinar es de cuándo data esta obra. Ya he entablado una conversación con el dueño de la empresa que hizo esa obra, será citado mañana para saber exactamente cuándo se hizo", dijo el fiscal Gómez esta tarde.



El integrante del Equipo de Fiscales Especial (EFE) que fue conformado para la investigación del caso agregó que "hay que determinar si esa obra se hizo antes o después del 2 de junio, porque si se hizo antes del 2 de junio no va a tener la relevancia que va a tener si se hizo de manera posterior".



"Sabemos cuál fue la empresa y yo hablé por teléfono con el dueño. Me dijo que va a venir cuando yo lo disponga. No puedo guiarme con lo que dicen (los vecinos), yo necesito saber si hay una certificación de esa obra, de donde salió el material, hay tres empresas que prestan el servicio del material para el asfalto, hay que ir dando pasos para poder lograr lo que queremos y pretende la madre y la sociedad chaqueña", puntualizó.